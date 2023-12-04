Son dakika İstanbul’da deprem oldu! 4 Aralık 2023 son depremler Bursa ve Gemlik depremi

Son dakika deprem oldu! 4 Aralık 2023 pazartesi sabahı deprem oldu. Son depremler nerede oldu. 4 Aralık 2023 depremin şiddeti kaç?

İstanbul sallandı!

Başta İstanbul olmak üzere şiddetli bir deprem meydana geldi. depremin merkez üssü ve şiddeti merak ediyor. İlk gelen bilgilere göre Bursa ve Balıkesir’de deprem meydana geldi.

Yaklaşık 10 saniye kadar süren depremin merkez üstü belli oldu. Son depremler nerede oldu sizler için hazırladık.

Son dakika deprem nerede oldu? Merkez üssü ne?

Son Dakika: İstanbul, Kocaeli, Sakarya çevresinden hissedilen bir deprem oldu.

Son dakika gemlik 4.8 deprem oldu!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi Bursa Gemlik olarak 4.8 olarak depremi açıkladı. Son dakika depremi AFAd 5.1 olarak güncelledi.