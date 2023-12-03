3 Kamu Bankasından 1.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi Geldi!

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank peş peşe duyurdu! Düşük faiz oranıyla konut kredisi verilecek. Kredinin ayrıntıları ve başvuru koşullarına yönelik detaylı bilgi açıklandı.
Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası düşük faiz oranıyla 15 yıl vade ve erteleme imkanı sağlayan yeni konut kredisi kampanyasını duyurdu. Kamu bankaları, ev sahibi olmak isteyen müşterileri hayallerini daha fazla ertelemesin diye konut kredisi faiz oranlarını oldukça düşürdü. Peki düşük faizli konut kredisi ayrıntıları neler? Faiz oranı ve detaylı bilgiler haberimizin devamında sizlerle…
3 Kamu Bankası Düşük Faizli Konut Kredisi Kullandıracak!
Geçtiğimiz haftalarda Merkez Bankası gerçekleştirdiği PPK toplantısı ardından alınan kararlar sonrasında faiz oranları artmaya devam ediyor fakat kamu bankalarından peş peşe gelen açıklamalar ev sahibi olma hayali kuranlara umut oldu.
Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank birlikte müşterilerini çarpıcı avantajları ve sağladığı kolay geri ödeme fırsatlarıyla ev sahibi yapacak. 15 yıl vade fırsatıyla ve %1,50 faiz oranıyla sunulan konut kredilerinden yararlanarak sizlerde hayallerinizdeki evi daha fazla ertelemeden satın alabileceksiniz.
Güncel Konut Kredisi Faiz Oranları
Kamu bankaları güncel faiz oranları aşağıda belirttiğimiz gibi işlemektedir. İşte güncel konut kredisi faiz oranları;
Halkbank %3,9 faiz oranı
Vakıfbank %3,60 faiz oranı
Ziraat Bankası ise %3,50
güncel faiz oranı ile müşterilerine en uygun konut kredisi kampanyasını sunuyor.
%.149 faiz oranıyla ev sahibi yapacak!
Vatandaşlara 15 yıl vade ve %1.49 faiz oranı ile ev sahibi yapacağı yeni konut kredisi yakın bir zamanda duyurmayı düşünüyor. 2023 yılı bitmeden 1.49 faizli konut kredisi TBMM’de gündeme gelmesi bekleniyor. Özellikle dar gelirli haneler için sağlanacak konut kredisi bizzat Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor.
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