hi88

good88

new88

Kadıköy Gazetesi

Kategoriler

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Anasayfa Manşetler Gizlilik Politikası Künye İletişim
Kadıköy Gazetesi
Kadıköy Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa Ekonomi

3 Kamu Bankasından 1.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi Geldi!

Yayınlanma:
ABONE OL

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank peş peşe duyurdu! Düşük faiz oranıyla konut kredisi verilecek. Kredinin ayrıntıları ve başvuru koşullarına yönelik detaylı bilgi açıklandı.

Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası düşük faiz oranıyla 15 yıl vade ve erteleme imkanı sağlayan yeni konut kredisi kampanyasını duyurdu. Kamu bankaları, ev sahibi olmak isteyen müşterileri hayallerini daha fazla ertelemesin diye konut kredisi faiz oranlarını oldukça düşürdü. Peki düşük faizli konut kredisi ayrıntıları neler? Faiz oranı ve detaylı bilgiler haberimizin devamında sizlerle…

3 Kamu Bankası Düşük Faizli Konut Kredisi Kullandıracak!

İLGİLİ HABER YATAK SANAYİSİ İSTANBUL’DA BULUŞUYOR

Geçtiğimiz haftalarda Merkez Bankası gerçekleştirdiği PPK toplantısı ardından alınan kararlar sonrasında faiz oranları artmaya devam ediyor fakat kamu bankalarından peş peşe gelen açıklamalar ev sahibi olma hayali kuranlara umut oldu.

Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank birlikte müşterilerini çarpıcı avantajları ve sağladığı kolay geri ödeme fırsatlarıyla ev sahibi yapacak. 15 yıl vade fırsatıyla ve %1,50 faiz oranıyla sunulan konut kredilerinden yararlanarak sizlerde hayallerinizdeki evi daha fazla ertelemeden satın alabileceksiniz.

Güncel Konut Kredisi Faiz Oranları

Kamu bankaları güncel faiz oranları aşağıda belirttiğimiz gibi işlemektedir. İşte güncel konut kredisi faiz oranları;

Halkbank %3,9 faiz oranı
Vakıfbank %3,60 faiz oranı
Ziraat Bankası ise %3,50

güncel faiz oranı ile müşterilerine en uygun konut kredisi kampanyasını sunuyor.

%.149 faiz oranıyla ev sahibi yapacak!

Vatandaşlara 15 yıl vade ve %1.49 faiz oranı ile ev sahibi yapacağı yeni konut kredisi yakın bir zamanda duyurmayı düşünüyor. 2023 yılı bitmeden 1.49 faizli konut kredisi TBMM’de gündeme gelmesi bekleniyor. Özellikle dar gelirli haneler için sağlanacak konut kredisi bizzat Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor.

author avatar
berkay
See Full Bio

İlgili Haberler

Belediye
25 Ağustos 2024
İDO Sonbahar – Kış Tarifesini Satışa Sundu!

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Marmara Denizi’ndeki yolculuk keyfini devam ettiriyor. 9 Eylül 2024-31 Aralık 2024 tarihlerini kapsayan Sonbahar-Kış tarifesini satışa açan IDO, köprülere gelen zamlara rağmen uyguladığı ulaşılabilir fiyat politikasıyla deniz yolculuğuna olan ilgiyi artırmayı hedefliyor. İDO‘ nun bu yenilikçi tarifesi, Marmara Denizi’nin dört bir yanına konforlu, ekonomik ve keyifli seyahatler sunuyor. Filosunda bulunan farklı […]

Ekonomi
15 Ağustos 2024
Akaryakıt Fiyatlarına Yine Zam geldi

15 Ağustos perşembe tarihi itibari ile Türkiye genelindeki akaryakıt fiyatları güncellendi. İşte son dakika haber detayları… 15 Ağustos perşembe gününden sonra Türkiye genelinde akaryakıt fiyatlarına güncelleme geldi. Brent petrol fiyatlarının dalgalanması ile birlikte benzin ve motorin fiyatlarına önemli zamlar yapıldı. Temmuz ayında beklenen büyük artış sonrasında son olarak ÖYV zammı da akaryakıt fiyatlarına yansıdı. İstanbul […]

Belediye
19 Temmuz 2024
TÜKODER’den İBB’ye İstanbulkart tepkisi

YAŞI NE OLURSA OLSUN ÖĞRENCİLERİN KAZANILMIŞ HAKKI YOK EDİLEMEZ   İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB) Meclisi, 11 Temmuz 2024 tarihli toplantısında, İstanbulkart öğrenci indirimine yaş sınırı getirilmiş, 30 yaşından gün almış öğrenciler için indirim oranı %50’den %10’a düşürülmesi ile ilgili TÜKODER-Tüketiciyi Koruma Derneği Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklama da; “İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB) Meclisi, 11 Temmuz […]

Ekonomi
30 Haziran 2024
Vatan Partisi, “Asgari ücret açlık sınırının altında olamaz!”

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığından açıklama: “Asgari ücret açlık sınırının altında olamaz!” Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı, asgari ücrete zam yapılmaması kararı ile ilgili basın açıklaması düzenledi. Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, Vatan Partisi’nin Türkiye ekonomisinin kurtuluşu için çözüm önerilerini kamuoyuna duyurdu.   Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı, asgari ücrete zam yapılmaması […]

Meyra, Göcek’te güneş ve denizin keyfini çıkarıyor

Keyifli Kamplarıyla Ünlü Agora Sanat Köyü

Hükümet Bey 20 Eylül’de vizyona giriyor

ULUSLARARASI CGI ÖDÜLÜ YARIŞMASI’NIN JÜRİSİ BELLİ OLDU

İDO ile Türkiye Orman İşletmeleri EGE’de yanan ormanlarımızı yeniden yeşertmek için harekete geçti