Özgür Demirtaş’tan son dakika faiz açıklamaları! İşsizlik artacak, para bulunamayacak!

Ekonomist Özgür Demirtaş, son dakika faiz açıklaması yaptı. Özgür Demirtaş Twitter adresinden vatandaşlara son dakika açıklamalarda bulundu! İşsizlik artacak ve para bulunamayacak diyen Özgür Demirtaş, sıkıntılı günlerin geleceğini duyurdu.

“Faiz Artırımlarını canımızı yakacak”

Faiz artırımları canımızı çok yakacak diyen Özgür Demirtaş “Zombi şirketler batacak, işsizlik artacak, para bulunamayacak” açıklaması yaptı.

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“Faiz artırımına kızmayın”

Ama faiz artırımına kızmanın alemi yok diye Demirtaş “Faiz artırımı bir sonuç, bizim geçmişti yaptığımız hatalarımızın bir sonucu.. Kendimiz ettik, kendimzi bulduk” diyere sözlerine devam etti.

Kemoterapi dönemi!

Sigara içtik kanser olduk diyen Demirtaş “Şimdi kemotorepi alıyoruz” açıklaması yaptı.

Konuyu daha iyi anlatmak için Özgür Demirtaş şu örneği verdi;

Sigara içmek: Faizi emirle suni olarak indirmek yani Nas Ekonomi modeli

Kanser: enflasyon

Kemoterapi: Artan Faizler

Kemotorerapi saçlarımızı döküyor, dişlerimizi kırıyor diyen Demirtaş “Ama Kemoterapi bir sonuç, sebep hep o sigaradan iki fırt almalarımız!” dedi.

“Bedavadan kredi çekerken iyidi”

Bizi Enflasyon altına indirip bedavadan kredi çekerken iyiydi diyen Demirtaş, “Şimdi BEDAVA diye bir şeyin olmadığını, bedava peynirin fare kapanında olduğunu öğreniyoruz. Ağlamak yok, hatadan ders alın, bari bir daha yapmayın” diyerek sözlerine devam etti!

“Bin Kere Uyardım”

“Bin kere uyardım, eninde sonunda Faizin artmak zorunda kalacağını yazdım. Yalvardım yapmayın diye… İlkokul mezunu takipçilerim de dahil herkes anladı. Siyasetçiler anlamadı… Neyse zararın neresinden dönersek kardır… ”

Özgür Demirtaş’ın bu açıklamaları sonrası hocam sizi dinlemediler, geç mi kaldık gibi sorular cevap aradı. Vatandaşlar Özgür Demirtaş’a destek verirken hükümeti kötülemeye devam etti.