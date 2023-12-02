Maaşlara gelecek zam değişti! Alternatif Zam Oranları kuruşu kuruşuna hesaplandı

Milyonlarca memur yeni yılla birlikte maaşlarına yapılacak zam tutarını heyecanla bekliyor. 2024 Ocak ayı memur maaş zamları sıklıkla araştırılıyor. Polis, akademisyen, din görevlisi, hemşire, asker, avukat ne kadar maaş alacak? 2024 yılı ocak ayı memur maaş zamları için enflasyon farkı ve tahminleri değişti. Yeni zamlı memur maaş tutarları da netleşmeye başladı. Alternatif zam oranları üzerinden, 2024 yılında, asker polis hemşire din görevlisi avukat akademisyen maaşlarına ilişkin tüm senaryolar haberimizde sizlerle…

Milyonlarca memur ve memur emeklisi 2024 yılı Ocak ayı itibaryle maaşlara yapılacak yeni zam oranını merakla bekliyor. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı uyarınca yüzde 15 oranında yapılacak zammın yanı sıra enflasyon farkı da alacak olan memur ve memur emeklileri heyecanlı bekleyişlerini ve araştırmalarını sürdürüyor. Enflasyon farkının resmi olarak açıklanmasıyla memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı da resmen yanıtını bulmuş olacak. Ancak şimdiden zam senaryoları kurulmaa başlandı. Enflasyonun yüzde 6’yı aşan kısmına göre ortaya çıkacak.

TÜİK tarafından açıklanan resmi enflasyon verileri baz alınıyor. TÜİK, Temmuz-Ekim enflasyonunu yüzde 29,61 olarak hesapladı. Memur ve memur emeklilerine 4 aylık süreçte yüzde 22.08 enflasyon farkının yansıtılması kesinleşti. Geriye 2 aylık enflasyon verisinin açıklanması kaldı. Bu çerçevede memur ve memur emeklisine zam oranı kesinlik kazanacak.

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TAHMİNLER DEĞİŞTİ! YÜZDE 51.08 ZAM TAHMİNİ

Anadolu Ajansı Finans masasının Enflasyon Beklenti Anketi, 2023 yılı enflasyonunun yüzde 66.80 olarak çıkacağını tahmin ediyor. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde ikinci 6 aylık süreçte enflasyon yüzde 39.20 olarak gerçekleşmiş olacak. Böylece memur ve memur emeklisine yüzde 31.38 oranında enflasyon farkı, yüzde 15 de zam yansıtılacak. Toplam zam oranı ise yüzde 51.08’e kadar yükselmiş olacak. Bu orana göre yapılan senaryolarda en düşük memur maaşı 22 bin 17 TL’den 33 bin 263 TL’ye, en düşük memur emeklisi aylığı ise 9.877 TL’den 14.922 TL’ye yükselmiş olacak.

Eğer 2023 yılı enflasyonu üst nokta olan yüzde 68 olarak gerçekleşirse de ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 40.26 olacak. Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 32.32’ye, Ocak zammı da 52.17’ye yükselebilecek.

2024 OCAK AYINDA MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Şube müdürü (Lisans) 1/4

Mevcut maaş: 32.451,00

Yüzde 51.08 zamlı maaş: 49.026,97

Memur (Lisans) 9/1

Mevcut maaş: 22.938,00

Yüzde 51.08 zamlı maaş: 34.654,73

Uzman öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 29.538,00

Yüzde 51.08 zamlı maaş: 44.626,01

Öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 26.654,00

Yüzde 51.08 zamlı maaş: 40.268,86

Başkomiser 3/1

Mevcut maaş: 32.626,00

Yüzde 51.08 zamlı maaş: 49.291,36

Polis memuru 8/1

Mevcut maaş: 29.525,00

Yüzde 51.08 zamlı maaş: 44.606,37

Uzman doktor 1/4

Mevcut maaş: 54.959,00

Yüzde 51.08 zamlı maaş: 83.032,06

Hemşire (Lisans) 5/1

Mevcut maaş: 26.440,00

Yüzde 51.08 zamlı maaş: 39.945,55

Mühendis 1/4

Mevcut maaş: 33.122,00

Yüzde 51.08 zamlı maaş: 50.040,72

Teknisyen (Lise) 11/1

Mevcut maaş: 23.538,00

Yüzde 51.08 zamlı maaş: 35.561,21

Profesör 1/4

Mevcut maaş: 48.124,00

Yüzde 51.08 zamlı maaş: 72.705,74

Araştırma görevlisi 7/1

Mevcut maaş: 31.763,00

Yüzde 51.08 zamlı maaş: 47.987,54

Vaiz 1/4

Mevcut maaş: 27.620,00

Yüzde 51.08 zamlı maaş: 41.728,30

Avukat 1/4

Mevcut maaş: 31.562,00

Yüzde 51.08 zamlı maaş: 47.683,87