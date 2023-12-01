Ödemeler Bugün Hesapta! Binlerce Kişinin Banka Hesabına Yattı

Milyonlarca çiftçi için müjdeli haber Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada çiftçiler için destekleme ödemelerinin bugün itibariyle hesaplara yatırılacağı duyuruldu. Binlerce kişi bu ödemelerden yararlanabilecek. Banka hesaplarınızı mutlaka kontrol edin. Detaylar haberimizde sizlerle…

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan son dakika açıklaması geldi. Bakanlık tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada çiftçilere “Biyolojik Mücadelenin Desteklenmesi”, “Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi”, “Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği” ve “Uzman Eller Projesi Desteği” için 783 milyon 465 bin TL tarımsal destekleme ödemesi yapıldığı duyuruldu.

MİLYONLARCA LİRA ÖDEME BUGÜN HESAPLARDA

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Bakanlık tarafından yapılan açıklamada “1 milyar 81 milyon 396 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.” denildi.

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı olup destek ödemelerinde hak sahibi olan çiftçiler, bugün itibariyle banka hesaplarını kontrol ettiklerinde ödemelerin yatmış olduğunu görebilecekler.