Ödemeler Bugün Hesapta! Binlerce Kişinin Banka Hesabına Yattı

Milyonlarca çiftçi için müjdeli haber Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada çiftçiler için destekleme ödemelerinin bugün itibariyle hesaplara yatırılacağı duyuruldu. Binlerce kişi bu ödemelerden yararlanabilecek. Banka hesaplarınızı mutlaka kontrol edin. Detaylar haberimizde sizlerle…
Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan son dakika açıklaması geldi. Bakanlık tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada çiftçilere “Biyolojik Mücadelenin Desteklenmesi”, “Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi”, “Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği” ve “Uzman Eller Projesi Desteği” için 783 milyon 465 bin TL tarımsal destekleme ödemesi yapıldığı duyuruldu.
MİLYONLARCA LİRA ÖDEME BUGÜN HESAPLARDA
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada “1 milyar 81 milyon 396 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.” denildi.
Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı olup destek ödemelerinde hak sahibi olan çiftçiler, bugün itibariyle banka hesaplarını kontrol ettiklerinde ödemelerin yatmış olduğunu görebilecekler.
İlgili Haberler
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Marmara Denizi’ndeki yolculuk keyfini devam ettiriyor. 9 Eylül 2024-31 Aralık 2024 tarihlerini kapsayan Sonbahar-Kış tarifesini satışa açan IDO, köprülere gelen zamlara rağmen uyguladığı ulaşılabilir fiyat politikasıyla deniz yolculuğuna olan ilgiyi artırmayı hedefliyor. İDO‘ nun bu yenilikçi tarifesi, Marmara Denizi’nin dört bir yanına konforlu, ekonomik ve keyifli seyahatler sunuyor. Filosunda bulunan farklı […]
15 Ağustos perşembe tarihi itibari ile Türkiye genelindeki akaryakıt fiyatları güncellendi. İşte son dakika haber detayları… 15 Ağustos perşembe gününden sonra Türkiye genelinde akaryakıt fiyatlarına güncelleme geldi. Brent petrol fiyatlarının dalgalanması ile birlikte benzin ve motorin fiyatlarına önemli zamlar yapıldı. Temmuz ayında beklenen büyük artış sonrasında son olarak ÖYV zammı da akaryakıt fiyatlarına yansıdı. İstanbul […]
YAŞI NE OLURSA OLSUN ÖĞRENCİLERİN KAZANILMIŞ HAKKI YOK EDİLEMEZ İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB) Meclisi, 11 Temmuz 2024 tarihli toplantısında, İstanbulkart öğrenci indirimine yaş sınırı getirilmiş, 30 yaşından gün almış öğrenciler için indirim oranı %50’den %10’a düşürülmesi ile ilgili TÜKODER-Tüketiciyi Koruma Derneği Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklama da; “İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB) Meclisi, 11 Temmuz […]
Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığından açıklama: “Asgari ücret açlık sınırının altında olamaz!” Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı, asgari ücrete zam yapılmaması kararı ile ilgili basın açıklaması düzenledi. Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, Vatan Partisi’nin Türkiye ekonomisinin kurtuluşu için çözüm önerilerini kamuoyuna duyurdu. Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı, asgari ücrete zam yapılmaması […]