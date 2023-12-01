Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Emeklilere Yeni Müjde! Tüm Emeklilerin Aylıklarına Ek Ödeme

Milyonlarca SSK, Bağkur ve Memur emeklisine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ek ödeme müjdesi geldi. Ek ödeme alacak emekliler büyük bir heyecanla tarihleri araştırmaya başladı. Emekli aylığının yanı sıra ek ödemeler de tüm emeklilere, ayrım gözetilmeksizin, banka hesapları aracılığıyla ödenecek. Detaylar haberimizde sizlerle…

4A, 4B, 4C tüm emekliler için ek ödeme müjdesi verildi! SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın milyonlarca emekliye son dakika müjde gibi ek ödeme açıklaması yapıldı. Bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla verilen müjde ile emekliler, aylıklarının yanı sıra ek ödemeye de hak kazanacak. Üstelik müjdede çalışan çalışmayan emekli ayrımı da ortadan kalkmış durumda. Böylece tüm emekliler istisnasız olarak 5.000 TL ek ödemeden yararlandırılacak.

Bilindiği üzere ekonomik olarak zor süreçten geçilen bugünlerde emekliler ara zam da alamamış ve emekli aylıkları, asgari ücretin dahi altında kalmıştı. Emekli maaşlarına zam için Ocak ayı beklenirken gözler yeni yıl başına çevrildi. Ancak son dakika müjdesi milyonlarca emekliyi ekonomik olarak rahatlatacak.

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Emekliler, 100. yıl Cumhuriyet Bayramı’na özel ikramiye açıklamasıyla sevinç yaşamıştı. Ancak bu ikramiye ödemesinin sadece çalışmayan emekliler için olması çalışan emeklilerde haklı bir tepki oluşturmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise son verdiği talimatlarla emekliler arasındaki bu ayrımın kaldırılmasını ve çalışan emeklilere de 5.000 TL ikramiye verilmesi yönünde direktiflerini sundu.

CUMHURBAŞKANI TALİMAT VERDİ MECLİS’TE ONAY AŞAMASINA GELDİ

Emeklilere yapılacak 5.000 TL ikramiye ödemesi ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Emeklilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla hayata geçirdiğimiz 5 bin lira ödeme kararımızı çalışan emeklilerimize de teşmil ediyoruz. Çalışan tüm emeklilerimize tek seferlik ödememizi yapacağız. 4 milyon 689 bin emeklimizin hesaplarına 5’er bin lirayı yatıracağız” ifadelerine yer vermişti.

Son dakika haberine göre AK Parti Grubu tarafından torba yasaya eklenen madde ile konu TBMM gündemine geldi. Çalışan emeklilere de 5.000 TL ikramiye ödemesi yapılan görüşmelerde kabul edilerek önergedeki yerini aldı.

5000 TL İKRAMİYE ÖDEMESİ NE ZAMAN HANGİ TARİHTE HESAPLARA YATIRILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı sonrası TBMM gündemine giren artık kabul aşamasına gelen emekliye 5.000 TL ikramiye müjdesi sonrası ödemelerin ne zaman yapılacağı merakla bekleniyor. TBMM kanun onayının ardından Cumhurbaşkanı imzasıyla birlikte Resmi Gazete’de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek. Böylece milyonlarca çalışan emekliye ikramiye ödemelerinin en geç 15 Aralık 2023 tarihine kadar banka hesaplarına yatırılması bekleniyor. Ödeme tarihleri de emekli aylık günlerinde göre belirlenecek.