Garanti Bankası Aralık ayı kampanyası! Faizsiz 25 bin TL veriliyor

Garanti Bankasından Aralık ayı kampanyası. Garanti Bankası Aralık ayında 25.000 TL Faizsiz kredi müjdesi. Aralık ayında Garanti BBVA müşterilerine 10.000 TL’ye varan faizsiz kredi ve 15.000 TL 0 faizli taksitli nakit avans verilecek.
Garanti Bankası’ndan faizsiz kredi müjdesi!
Garanti Bankası faizsiz kredi müjdesini duyurdu! Garanti Bankası 25 bin TL Faizsiz kredisi vatandaşları mutlu etti. 10 bin TL Faizsiz krediye 15.000 TL 0 faizli nakit avans kampanyası için 15 gün süre verildi. İşte Garanti Bankasından o açıklama!
Garanti Bankası 25 Bin TL Faizsiz Kredi!
Garanti Bankası şahışlara ve firması olanlara 10.000 TL Faizsiz kredi kullandırıyor. Aylık 1.666 TL taksitle faizsiz kredi kullanabilirsiniz.
Garanti Bankası faizsiz kredi detayları!
Garanti Bankası faizsiz kredi kampanyasından 14 Aralık 2023 tarihine kadar Garanti BBVA mobil uygulamasını indirip “Müşteri olmak istiyorum” diyenler faydalanabilecek.
Garanti BBVA müşteri olduktan 5 gün sonra hayat sigortalı %0 faizli krediye başvurabilirsiniz.
Garanti Bankası faizsiz krediye şubeden tamamlayanlar kampanyadan yararlanamayacak.
Herhangi bir şubeye herhangi bir sebeple kredi başvuru yapılamyacak, sadece Garanti BBVA mobil ve internet üzerinden tamamlanacak.
Garanti Bankası indirenler Başvurular – Kredi – İhtiyaç kredisi adımlarına geçerek 10.000 TL 6 ay vadeli 0 faizli kredi başvurabilirsiniz.
En az 1000 TL en fazla 10.000 TL kredi çekebilirsiniz.
15.000 TL 0 Faizli Taksitli Nakit Avans!
Garanti Bankası yine Garanti BBVA mobil şubeye gitmeden bireysel kredi kartı başvuru yapanlara 15.000 TL varan faizsiz ve masrafsiz Taksitli Nakit Avans verilecek. 6 ay taksitle 15.000 TL 0 faizli kullanabilirsiniz.
Garanti Bankası Aralık ayında başvuranlara 25.000 TL faizsiz kredi imkanı sunuyor.
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