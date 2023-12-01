7500 TL Emekli maaşı alan Emeklilere 1000 TL yardım hesaplara aktarıldı!

Son dakika Emeklilere 1000 TL yardım hesaplara aktarıldı. Emeklilere nereden gelirse ek ödemeler, ikramiyeler ve yardımlar devam ediyor. Şartları sağlayan emeklilere 1000 TL ödeme hesaplara aktarıldı. İşte Emeklilere verilen 1000 TL ödemenin detayları!
Örnek belediye oldu! Darısı diğer belediyelere!
Ankara Büyükşehir Belediyesi 4. kez emeklilere 1000 TL ödeme gerçekleştirdi. Ankara’da yaşayan ve şartları sağlayan emeklilere 1000 TL hesaplara aktarıldı!
ANKARA BŞB 4. kez Emeklilere 1000 TL aktardı!
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 7500 TL maaş alıp ekonomik zorluklar yaşayan ve sosyal yardım alma şartları sağlayan 18.854 emekli için 4. kez 1000’er TL destek ödemesi gerçekleştirdi.
7500 TL maaş alan Emeklilere destekler sürüyor!
Ankara Büyükşehir Belediyesinin 7500 TL alan emeklilere desteği hız kesmiyor. ABB, ekonomik zorluklar yaşayan ve sosyal yardım almaya hak kazanan Emeklilere 4. kez 1000’er TL destek ödemesi gerçekleştirdi. 7500 TL emekli maaşı alan ve şartları sağlayan Emekliler 1000 TL ödeme için Belediye başvuru da yapabilir.
Ankara Büyükşehir Belediyesinin Emeklilere desteği sonrası İstanbul ve İzmir belediyeleri başta olmak üzere bir çok belediyeden bu desteklerin devamı isteniyor.
İlgili Haberler
IBT Solar, dünyanın en büyük batarya üreticisi CATL ile anlaşma imzaladı. Dünyanın lider batarya üreticisi CATL ve IBT Solar, Türkiye ve yakın coğrafyalardaki enerji depolama pazarında önemli bir iş birliği anlaşması imzaladı. İLGİLİ HABER 10 – 16 Haziran 2024 Astroloji haftalık yorum: 14 Haziran Önemli bir Gün! Yengeç ve Oğlaklar Marsa Dikkat! Sürdürülebilir […]
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kamuda tasarruf paketi açıklandıktan sonra esnafın ve vatandaşın rahatlaması için yeni bir yapılandırma kanunu çıkması gerektiğini ifade etti. Kamuda tasarruf paketi açıklandıktan sonra esnafın ve vatandaşın rahatlaması için yeni bir yapılandırma kanunu çıkması gerektiğini ifade eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Enflasyondaki artış sadece dar gelirlileri değil esnafı da büyük […]
Son günlerde elektrikli SUV aracıya gündemden düşmeyen Renault Clio yeni bir kampanya ile piyasayı sarsmaya geliyor. Mart ayına özel yapılan kampanya kapsamında 150.000 TL’lik takas desteği ve niceleri var. Üstelik Renault’un Mart ayı kampanyası Koleos, Tailant, Clio, Megane ve Express Van gibi modellerinde de geçerli. Sizin için Renault’un Mart ayı kampanyalarına ve fiyat listesine bu […]
Mart ayında fiyatlar yükseldi. Şubat ayındaki kampanyalar mumla aranmaya başlandı. Ancak Renault’dan sevindiren haber geldi. Herkes fiyatları yükseltirken Renault yeni elektrikli Clio modelinde fiyatları düşürdü Şubat ayında başlayan otomobil çılgınlığının Mart ayında da devam etmesi bekleniyordu. Ancak markalar yeni aya yeni zamlarla birlikte girdi. Haliyle otomobil almak yine hayal oldu. Böyle düşünenler için en çok […]