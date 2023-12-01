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7500 TL Emekli maaşı alan Emeklilere 1000 TL yardım hesaplara aktarıldı!

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Son dakika Emeklilere 1000 TL yardım hesaplara aktarıldı. Emeklilere nereden gelirse ek ödemeler, ikramiyeler ve yardımlar devam ediyor. Şartları sağlayan emeklilere 1000 TL ödeme hesaplara aktarıldı. İşte Emeklilere verilen 1000 TL ödemenin detayları!

Örnek belediye oldu! Darısı diğer belediyelere!

Ankara  Büyükşehir Belediyesi 4. kez emeklilere 1000 TL ödeme gerçekleştirdi. Ankara’da yaşayan ve şartları sağlayan emeklilere 1000 TL hesaplara aktarıldı!

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ANKARA BŞB 4. kez Emeklilere 1000 TL aktardı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 7500 TL maaş alıp ekonomik zorluklar yaşayan ve sosyal yardım alma şartları sağlayan 18.854 emekli için 4. kez 1000’er TL destek ödemesi gerçekleştirdi.

7500 TL maaş alan Emeklilere destekler sürüyor!

Ankara Büyükşehir Belediyesinin 7500 TL alan emeklilere desteği hız kesmiyor. ABB, ekonomik zorluklar yaşayan ve sosyal yardım almaya hak kazanan Emeklilere 4. kez 1000’er TL destek ödemesi gerçekleştirdi. 7500 TL emekli maaşı alan ve şartları sağlayan Emekliler 1000 TL ödeme için Belediye başvuru da yapabilir.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Emeklilere desteği sonrası İstanbul ve İzmir belediyeleri başta olmak üzere bir çok belediyeden bu desteklerin devamı isteniyor.

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berkay
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