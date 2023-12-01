Bakanlıktan Aralık ayı ödemesi! e-Devlet üzerinden başvuru yapan herkese 4000 TL veriliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı Aralık ayı yardım ödemeleri başladı. Sosyal yardım ödemeleri devam ediyor. Aralık ayında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ödeyeceği ödemeler netleşti. İşte e-Devlet üzerinden hemen alınabilecek o ödemeler!
Devletten vatandaşlara 4000 TL ödeme. İhtiyaç sahibi ailelere ödenen SED ödemeleri Aralık ayında devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığından yapılan ödemeler Aralık ayında 4000 TL buluyor. İşte o ödemelerin tamamı. Sizde E-devlet üzerinden başvuru yaparak destek ödemelerini alabilirsiniz.
E-Devlet üzerinden ödeme yapılacak!
Sosyal Ekonomik destek 2023 yılının son ayında 4300 TL kadar çıkıyor.
Okul öncesi döneminde olan çocuk için: 2.421 TL
İlköğretime giden çocuk için: 3.632 TL
Ortaöğretime giden çocuk için: 3874 TL
Ortaöğretim okula gitmeyen çocuk için: 2421 TL
Üniversite giden çocuk için: 4358 TL
Kuruluş bakımından ayrılan gençler için: 1.937 TL
Geçici Ekonomik Destek 1. Kat: 4.843 TL
2. Kat: 9.686 TL
3. kat: 14 bin TL
Korunma Altınta iken evlenen kız çocukları için: 25 bin TL
SED Ödemeleri nasıl alınır?
SED paketi ortalama 4 bin TL hesaplara geçiyor. SED ödemelerinden faydalanakmak için E-devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz.
Hane başı ödemelerde yapılıyor!
Aralık 2023’de hane içinde kişi başına da ödemeler yapılıyor. 1250 TL sosyal yardım parası alabilirsiniz.
1- Elektrik tüketim yardımı 112 TL – 225 TL
2- Çocuk sayısına göre 350 TL – 650 TL
arasında 10 Aralık tarihinde Aile destek paketi ödemelerini alabilirsiniz
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