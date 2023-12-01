TOGG’a yeni zam yapıldı: Aralık 2023 TOGG Fiyatları ne kadar?

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG vatandaşların gözbebeği haline geldi. Yeni otomobil satın almak isteyenlerin ilk tercihi konumundaki TOGG’a zam geldiği açıklandı. Peki, Aralık 2023 TOGG fiyatları ne kadar oldu? TIGG T10X modelinin satış fiyatı ne kadar? İşte TOGG’un yeni fiyat listesi…

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’un Aralık ayı fiyat listesinin güncellendiği açıklandı. Elektrikli otomobilleri kapsayan ÖTV matrah artışı TOGG fiyatlarına da yansıdı. TOGG’un vergi diliminin içinde kalması için fiyat düzenlemesi yapıldığı öğrenildi. Özel Tüketim Vergisi(ÖTV) matrah düzenlemesi ile birlikte yüzde 10’luk vergi diliminin üst sınırı yeniden belirlendi. ÖTV matrah düzenlemesinde üst sınır bir milyon 650 bin TL’den bir milyon 914 bin TL’ye çıkarıldı. Yerli otomobil TOGG’un en çok tercih edilen modeli T10X’in fiyatının ÖTV matrah düzenlemesi ile birlikte yüzde 40 oranındaki vergi dilimine çıkması bekleniyordu. Bu yüzden TOGG Aralık 2023 fiyatlarına güncelleme yapılmak zorunda kalındı. Elektrikli otomobiller, en düşük ÖTV oranı olan yüzde 10’luk vergi dilimi içerisinde yer alıyor. TOGG fiyat listesinin güncellenmesi ile birlikte aynı vergi dilimi içerisinde bulunmaya devam edecek.

TOGG Fiyatları Yüzde 16.5 Oranında Zamlandı

Mart ayından itibaren satışa çıkarılan TOGG’un tüm modellerine yüzde 16.5 oranında zam yapıldığı açıklandı. En düşük fiyata sahip TOGG modeli içinse 1 milyon 430 bin TL satış fiyatı belirlendi. TOGG T10X stardart menzile sahip otomobili 1 milyon 227 bin TL’den satılıyordu. Bugünden itibaren ise yüzde 16.5 zamlı fiyattan satışa çıkarılacağı açıklandı. TOGG T10X V2 RWD modelinin fiyatına ise yüzde 16.6 oranında zam yapıldı. 1 Aralık’tan önce 1 milyon 329 bin 500 TL’den satışa çıkarılan TOGG T10X V2 RWD modelin yeni fiyatı 1 milyon 550 bin TL oldu.

TOGG Fiyatları Artmaya Devam Ediyor

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG fiyatlarına Temmuz ayında da zam yapılmıştı. Hatırlanacağı üzere TOGG’a yapılan ilk zam yüzde 27 olmuştu. KDV oranı da yüzde 18’den yüzde 20’ye çıkarıldı. TOGG fiyatları üst üste zamlar nedeniyle her geçen gün artmaya devam etti. ÖTV matrah düzenlemesi kapsamında gerçekleştirilen yeni zam ise TOGG’un fiyatının artmasına neden oldu. TOGG V1 RWD Standart Menzil modelinin fiyatı 1 milyon 227 bin 500 liradan 1 milyon 430 bin liraya yükseldi. TOGG V2 RWD Standart Menzil ise 1 milyon 329 bin 500 liradan satılıyordu. 1 Aralık’tan itibaren fiyatı 1 milyon 550 bin liraya çıkarıldı.