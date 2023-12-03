Beşiktaş’ın yeni başkanı kim oldu sorusu cevap buldu! Beşiktaş’ın yeni başkanı Hasan Arat oldu!
Beşiktaş’ın yeni başkanı belli oldu. Beşiktaş Olağan Seçimli genel kurulu Akatlar Spor Kompleksi’nde yapıldı. Hasan Arat ve Serdar Adalı’nın yarıştığı seçimi Hasan Arat kazandı.
Toplam 12152 üyenin katılımıyla genel kurul sandıkları kapandı ve oy verme işlemleri tamamlandı. Beşiktaş’ın yeni başkanı Hasan Arat oldu!
İşte sandık sonuçları!
Beşiktaş Kulübü Başkan adayları ise Hasan Arat ve Serdal adalı oldu.
İşte toplam oy;
Hasan Arat: 5493 oy
Serdal Adal: 3445 oy
İşte sandık sonuçları;
1.sandık: 398 oy kullanıldı. 1 oy geçersiz. 201 Hasan Arat, 195 Serdal Adalı
2.sandık: 428 oy kullanıldı. 0 oy geçersiz. 227 Hasan Arat, 201 Serdal Adalı
3.sandık: 400 oy kullanıldı. 1 oy geçersiz. 226 Hasan Arat, 173 Serdal Adalı
4.sandık: 450 oy kullanıldı. 2 oy geçersiz. 243 Hasan Arat, 205 Serdal Adalı.
5.sandık: 624 oy kullanıldı. 2 oy geçersiz. 368 Hasan Arat, 254 Serdal Adalı.
6.sandık: 583 oy kullanıldı. 0 oy geçersiz. 358 Hasan Arat, 225 Serdal Adalı.
7.sandık: 557 oy kullanıldı. 1 boş oy. 315 Hasan Arat, 241 Serdal Adalı.
8.sandık: 586 oy kullanıldı. 0 oy geçersiz. 361 Hasan Arat, 225 Serdal Adalı.
9.sandık: 690 oy kullanıldı. 1 oy geçersiz. 471 Hasan Arat, 218 Serdal Adalı.
10.sandık: 657 oy kullanıldı. 1 oy geçersiz. 1 boş oy. 493 Hasan Arat, 172 Serdal Adalı.
11.sandık: 646 oy kullanıldı. 1 oy geçersiz. 460 Hasan Arat, 185 Serdal Adalı.
12.sandık: 595 oy kullanıldı. 1 oy boş. 334 Hasan Arat, 260 Serdal Adalı.
13. sandık 601 oy kullanıldı. 369 Hasan Arat, 232 Serdar Adalı
14. sandık: 576 oy kullanıldı. 359 Hasan Arat, 207 Serdar adalı, 4 boş
15. sandık: 645 oy kullanıldı. 386 Hasan Arat, 259 Serdar Adalı
16.sandık:
17.sandık:
18. sandık: 575 oy kullanıldı. 332 Hasan Arat, 193 Serdar Adalı.
19.sandık:
20.sandık:
21.sandık:
Beşiktaş’ın yeni başkanı resmen Hasan Arat oldu!
Hasan Arat yönetim kurulu listesinde kimler var?
Arat’ın listesindeki asıl yönetim kurulu üyeleri; Hüseyin Yücel, Dr. Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Av. Altın Mimir ve Feyyaz Uçar oldu.
Yedek Yönetim Kurulu üyeleri listesinde ise Prof.Dr. Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal, Bünyamin Burak Aslan yer aldı.
Son dakika Serdar Adalı seçimi kaybetmesinin ardından ekibiyle beraber salondan ayrıldı.
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