Fenerbahçe’de yaprak dökümü: Yıldız futbolcu devre arasında veda edecek!

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe’de ara transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertli ekipte takıma katılacak yeni oyuncular kadar, ayrılacak oyuncular da belirlendi. Fenerbahçe’nin ve milli takımın yıldız futbolcusuna İtalyan ekibi talip oldu. İtalya medyasında gündemin ilk sırasına yerleşen transfer haberinde mutlu son müjdesi verildi. İşte detaylar…
Süper Lig’de ara transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala Fenerbahçe’de sıcak gelişmeler yaşanmaya başladı. Sarı lacivertli ekip UEFA Konferans Ligi H Grubu’ndaki 5’inci maçında Nordsjaelland deplasmanına çıktı. Yeşil sahadan 6-1’lik skorla mağlup ayrılan temsilcimiz eleştirilerin hedefinde yer aldı. Konferans Ligi’nde kritik bir mağlubiyet alan Fenerbahçe, Süper Lig’de ise liderliğini korumaya devam ediyor. Sivasspor ile karşılaşacak olan sarı lacivertli ekip, Nordsjaelland mağlubiyetini unutturmak için sahaya çıkacak. Mutlak galibiyet hedefinin belirlendiği Sivasspor maçıyla ilgili tartışmalar devam ederken; İtalya spor medyası tarafından Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusuyla hakkında yeni bir haber gündeme taşındı.
Fenerbahçe yönetimi 9 Ocak’ta başlayacak olan ara transfer dönemi için harekete geçti. Özellikle, sakat oyuncuların yokluğunda yaşanan sorunların dikkate alındığı öğrenildi. Başkan Ali Koç ve yönetimi oyuncu kadrosunu güçlendirmek için transfer görüşmelerine başladı. Fenerbahçe’nin transferdeki önceliği orta saha, forvet ve savunma mevkilerine takviye yapmak olarak belirlendi. Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde renklerine bağladığı Fred’in sakatlanması oyun planını olumsuz yönde etkiledi. Fred’i yedekleyebilecek bir oyuncu arayışına geçen sarı lacivertli yönetim farklı isimlerle görüşmelerine devam ediyor. Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde kadrosuna dahil edeceği yeni oyuncular kadar takımdan ayrılacak isimlerde kritik önem taşıyor.
İtalya spor medyasında yer alan haberlere göre Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusunun ara transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Türkiye A Milli Takımı’nda da forma giyen Ferdi Kadıoğlu’nun İtalyan ekibi Inter’in radarına girdiği açıklandı. Yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak isteyen İtalyan devi, Fenerbahçe yönetiminin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu, Avrupa kulüpleri tarafından yakından takip ediliyor. İtalya medyasında, Inter Teknik Direktörü Inzaghi’nin Ferdi Kadıoğlu’nu çok beğendiği ve mutlaka transfer edilmesini istediği ileri sürüldü. Fenerbahçe yönetimi ise yıldız futbolcudan rekor seviyede bonservis geliri elde etmek istiyor.
Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu’nun takımdan ayrılacağı yönündeki haberlerin gündeme düşmesi taraftarın tepkisini çekti. Yaz transfer döneminde Arda Güler’in bir sezon daha sarı lacivertli formayı giymesi yönünde beklenti oluşmuştu. Başkan Ali Koç’un tüm çabalarına rağmen genç yıldız Fenerbahçe’den ayrılmayı tercih etti. Aynı durumun Ferdi Kadıoğlu içinde yaşanma ihtimali endişe yarattı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un da Ferdi Kadıoğlu’nun sezon sonuna kadar takımda kalmasını istediği öğrenildi. Şampiyonluk mücadelesinde kan kaybı yaşamak istemeyen Fenerbahçe yönetimi, Inter’in teklifini kabul etse dahi Ferdi Kadıoğlu’nun sezon sonuna kadar takımda kalmasını isteyecek. Bu sezon sarı lacivertli formayla 18 maçta görev alan milli futbolcu 1 gol ve 2 asist üretti. Hem savunma hem de hücum hattında sarı lacivertli ekibin önemli bir silahı konumunda yer aldı. Ferdi Kadıoğlu’nun Fenerbahçe’den ayrılabilmesi için Inter’in 25 milyon Euro bandında bonservis ücreti teklif etmesi gerekiyor. Ferdi Kadıoğlu’nun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
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