Çin’de yayılan gizemli bir hastalık ortaya çıktı! ABD’li senatörler duyurdu

Son dakika Çin’de yayılan gizemli bir hastalık ortaya çıktı. ABD’li senatörler son dakika olarak duyurduğu Çin’de yayılan gizemli bir hastalıkla ilgili açıklamalarda bulundu!

Son dakika ABD’li senatörlerden açıklama!

Son akika ABD’li senatörler, Başkan Biden’den Çin’de yayılan gizemli bir hastalık nedeniyle Çin – ABD uçuşlarını yasaklamasını talep etti.

Çin’de gizemli bir solunum yolu hastalığı bir kez daha yayılıyor diye açıklama yapan senatörler, ABD’nin Yeni bir patojenin ne olabileceği hakkında daha fazla bilgiye sahip olana kadar hastalığın kıyılarımıza ulaşmasını önlemek için herşeyi yapmalıdır.

ABD’li senatrü Marco Rubio ve meslektaşları, Başkan Joe Biden’a bu hastalık hakkında daha fazla bilgi sahibi olana kadar ABD ile Çin arasında seyaheti kısatlamaya çağıran bir mektup gönderdi.

Geçmişi göz önünne alarak DSÖ’nün harekete geçmesini beklemeden Çin ile araya mesafe koymalıyız diyerek devam eden mektupta “Amerikalıların sağlığını ve ekonomimizi korumak için gerekli adımları atmalıyız. Bu yeni hastalığın yarattığı tehlikeler hakkında daha fazla bilgi sahibi olana kadar ABD ve ÇİN arasındaki seyahati derhal kısıtlamnız gerektiğini söylüyoruz. Artık seyahat yasağı ölümden, tecritlerden zorunlu uygulamalardan ve daha sonra ortaya çıkabilecek salgınlardan kurtarabilir” dedi.

İşte mektubun tam metni!

Mektubun tam metni aşağıdadır .

” Sayın Sayın Başkan:

Çin Halk Cumhuriyeti’nde (PRC) yayılan bilinmeyen bir solunum yolu hastalığının ışığında, sizi Amerika Birleşik Devletleri ile ÇHC arasındaki seyahati derhal kısıtlamaya çağırıyoruz. Bildiğiniz gibi Çin Komünist Partisinin (ÇKP) halk sağlığı krizleri hakkında yalan söyleme konusunda uzun bir geçmişi var. COVID-19 salgını sırasında ÇKP’nin gerçeği gizlemesi ve şeffaflıktan yoksun olması, Amerika Birleşik Devletleri’nin hastalık ve kökeni hakkındaki hayati bilgiden mahrum kalmasına neden oldu.

31 Ocak 2020’de Başkan Trump, Amerikan halkını korumak ve COVID-19’un yayılmasına karşı koymak için Çin Halk Cumhuriyeti’nden Amerika Birleşik Devletleri’ne seyahatin kısıtlanması emrini çıkardı. Siz de dahil olmak üzere pek çok yetkili ve yorumcu, kararını “yabancı düşmanlığından” etkilenerek eleştirdi. Ancak tarih ve sağduyu, kararının doğru olduğunu gösteriyor.

Şu anda dünya, Çin’den yayılan ve ABD dahil diğer ülkelere yayılabilecek bilinmeyen başka bir patojenle karşı karşıya. Çin Halk Cumhuriyeti, bilinen patojenlerin neden olduğu zatürre olduğunu iddia ettiği bu gizemli hastalıkta Ekim ortasından bu yana bir artış olduğunu bildirdi. Bu hastalığın çocuklar için özel bir tehlike oluşturduğu ve ülkenin kuzeyindeki hastaneleri istila ettiği bildiriliyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), hastalığın solunum yolu enfeksiyonlarındaki genel bir artıştan mı yoksa ayrı olaylardan mı kaynaklandığının belirsiz olduğunu söylüyor. Eğer tarih bir göstergeyse, endişelenmemiz için neden var.

DSÖ, ÇKP’nin gizemli hastalık hakkında “ayrıntılı bilgi” paylaşmasını talep etti. Ancak ÇKP’nin, tıpkı COVID-19 salgını boyunca yaptığı gibi yalan söyleme dürtüsü vardır ve herhangi bir yeni patojen, ekonomisini canlandırma çabalarını rayından çıkarabilir. Ayrıca, ÇKP’ye körü körüne saygı gösterme geçmişi göz önüne alındığında, DSÖ’nün harekete geçmesini beklememeliyiz. Amerikalıların sağlığını ve ekonomimizi korumak için gerekli adımları atmalıyız. Bu, bu yeni hastalığın yarattığı tehlikeler hakkında daha fazla bilgi sahibi olana kadar Amerika Birleşik Devletleri ile ÇHC arasındaki seyahati derhal kısıtlamamız gerektiği anlamına geliyor. Artık seyahat yasağı ülkemizi ölümden, tecritlerden, zorunlu uygulamalardan ve daha sonra ortaya çıkabilecek salgınlardan kurtarabilir.

Bu önemli konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.

Samimi olarak”