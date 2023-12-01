Mini etekli Fidan öğretmen yine tahta başına geçti! Sosyal medya yıkıldı

Aylar önce sosyal medyayı sallayan Fidan öğretmen yeniden Türkiye gündeminde. Çektiği videolarla sosyal medyayı ikiye bölen Fidan Öğretmen yine yeni videosuyla gündeme geldi. Mini etekli Fidan öğretmen bir kez daha ekran başına geçti.

Fidan Öğretmen yine tahta başında!

Aylar önca KPSS ve özel derslerle giydiği kıyafetlerle Türkiye ikiye bölen Fidan öğretmen yine ekran başına geçti. Fidan öğretmen yaptığı paylaşımla binlerce beğeni alırken, yine tüm linçleri göze aldı.

KPSS ve özel derslere giren Fidan Atalay, eleştirilerin odağı olduğu ilk videoları sonra durulmuş, 1 ay önce tekrar bir video çekmişti. Hem öğrencileri hem takipçilerini ikiye bölen Fidan öğretmen yine sosyal medyayı ikiye bölmeyi başardı.

Mini etekli öğretmen olarak ünlenen fidan Atalay yine çok konuşuldu!

Hakkında ağır eleştirilere rağmen video çekmeye devam eden Fidan öğretmen, 3. kez linç edilmeyi göze aldı ve bu videoyu paylaştı.

Sosyal medyayı ikiye böldü!

Sosyal medyada paylaştığı son video da “Mantık sizi A’dan B’ye götürür. Fidan hoca yer yere..” notunu düştü. Böyle öğretmen mi olur sözleri kadar size ne diyenlerin sayısı da çoktu.

Sosyal medyada takipçi sayısı rekor kırıyor!

Sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan Fidan öğretmen, 30 yaşında olduğu öğrenildi. Öğretmenin her gün takipçi sayısı artıyor.