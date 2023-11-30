Halk TV kapandı mı? Halk TV yayını kesildi, neden yok?

Halk TV kapandı mı? Halk TV yayını neden yok? Halk TV yayını kesildi, Halk TV uydu ve Bein’den çıkartıldı mı?

Son Dakika Halk TV kapandı mı?

Son dakika Halk TV yayını kapandı mı? Halk TV canlı izleyen vatandaşlar uydudan Halk TV’ye ulaşamadığını dile getiriyorlar. Peki ne oldu? Halk TV kapandı mı? Halk TV uydudan veya Bein’den neden yayınlanmıyor!

Halk TV yayını niye yok, Halk TV yayını kapandı mı?

Son dakika Halk TV uydudan 1 saati aşkın süredir erişim olmadığı dile getiriliyor. Halk TV’ye ne oldu? Halk TV neden kayboldu sorusuyla vatandaşlar sosyal medyayı salladı.

Halk TV Bein’de 53. kanalda vatandaşların izlemediği dile getiriliyor. Hem uyduda hem Bein’de Halk TV yayını yapılmıyor. Ancak Halk TV şu an için kapanması söz konusu değil.

Halk TV şu anda web sitesinde yayına canlı olarak devam ediyor. Halk TV herhangi bir bilinen cezası yada yayın kesme cezası da bulunmuyor.

Halk TV konuyla iglili açıklama yapar yapmaz sitemizde olacak.