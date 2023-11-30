Halk TV kapandı mı? Halk TV yayını kesildi, neden yok?

Halk TV kapandı mı? Halk TV yayını neden yok? Halk TV yayını kesildi, Halk TV uydu ve Bein’den çıkartıldı mı?
Son Dakika Halk TV kapandı mı?
Son dakika Halk TV yayını kapandı mı? Halk TV canlı izleyen vatandaşlar uydudan Halk TV’ye ulaşamadığını dile getiriyorlar. Peki ne oldu? Halk TV kapandı mı? Halk TV uydudan veya Bein’den neden yayınlanmıyor!
Halk TV yayını niye yok, Halk TV yayını kapandı mı?
Son dakika Halk TV uydudan 1 saati aşkın süredir erişim olmadığı dile getiriliyor. Halk TV’ye ne oldu? Halk TV neden kayboldu sorusuyla vatandaşlar sosyal medyayı salladı.
Halk TV Bein’de 53. kanalda vatandaşların izlemediği dile getiriliyor. Hem uyduda hem Bein’de Halk TV yayını yapılmıyor. Ancak Halk TV şu an için kapanması söz konusu değil.
Halk TV şu anda web sitesinde yayına canlı olarak devam ediyor. Halk TV herhangi bir bilinen cezası yada yayın kesme cezası da bulunmuyor.
Halk TV konuyla iglili açıklama yapar yapmaz sitemizde olacak.
İlgili Haberler
Şile Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu etkinlikleri kapsamında Şile Kültür Merkezinde düzenlediği yıl sonu gecesinde Şile Bezinden hazırlanan ve kursiyerler tarafından işlenen kıyafetler mini bir defileyle sergilendi. Halk Eğitim Merkezi Kursiyerlerinin bir yıl boyunca aldıkları eğitimler sonunda kendi dokudukları ve modelleme hazırlıkları ile birlikte çoğunluğu el işlemesi olan 20 adet Şile Bezi kıyafetleri Amatör Manken […]
Müzik dünyasında adından sıkça söz ettiren ve üretimlerine hız kesmeden devam eden Elif Buse Doğan, yeni şarkısı “Bitti” ile müzik listelerinde iddialı bir çıkış yapmaya hazırlanıyor. Pop türündeki bu duygusal ve sarsıcı şarkının söz ve müziği Ramazan Kızılpınar’a ait olup, düzenlemesi yetenekli müzisyen Çağrı Telkıvıran tarafından gerçekleştirildi. Şarkının büyüleyici atmosferine Mehmet Süzenler’in klarneti ve Doğukan […]
10 Haziran haftanın en düşük katsayılı günüdür. 10 Haziranda zayıf fay hatlarında depremler ve olumsuz hava koşulları ve kazaları artabilir. Hafta boyu ve bilhassa 10 Haziranda Yengeç burcu evimize ve sembolize ettiklerine dikkat etmemiz gerekebilir. Hafta boyu Başak ve Balık burcu evlerimiz ise son derece olumlu etkiler alabilir. İşte Hafta boyu en çok konuşulacak transitler: […]
İstanbul Vakfı’nın Dr. Dilek Kaya İmamoğlu’nun fikir öncülüğüyle hayata geçirdiği Büyüt Hayallerini projesi, eğitim yılını tamamlayan çocuklar ve ailelerine eğlenceli bir gün yaşatmak için Karne Şenliği düzenledi. İBB İstanbul Vakfı Genel Müdürü Perihan Yücel, atölyeler, dans etkinlikleri ve sahne gösterileriyle keyifli vakit geçiren çocukların heyecanına ortak oldu. 2023-2024 eğitim yılının sona erdiği ve karne […]