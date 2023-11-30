Son dakika Enpara çöktü mü? En para giriş yapılmıyor!

Son dakika Enpara çöktü mü? En para neden giriş yapılamıyor? Enpara ne zaman düzelecek? En çok kullanılan mobil bankacılık olan enpara neden giriş yapamıyorum? Enparaya ne oldu sizler için araştırdık!

Son dakika Enpara çöktü mü?

Enpara 1 Aralık 2023 cuma günü çöktü! Enpara’ya girmek isteyen vatandaşlara “İşleminizi şu anda gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz” hatası veriyor. Enpara 1 Aralık itibariyle çöktü!

Enpara ne zaman düzelecek?

Enpara çözüm merkezi ve müşteri hizmetleri de yoğunluk nedeniyle telefonlara cevap vermiyor. An itibariyle enpara erişim sağlanamıyor. Enpara 1 saat içerisinde tekrar aktif olacağı telefonla arayan kişilere söylenmiş. Enpara internet bankacılığı düzelir düzelmez sizlerle olacak.

Enpara müşteri hizmetleri numarası kaç?

Enpara 7/24 müşteri hizmetleri numara “0850 222 36 63” numarasından ulaşılabiliyor. Enpara şirketim hesabına da girişlerin yapılamadığı bildiriliyor.