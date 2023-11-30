Emeklilere Karşılıksız 12500 TL Ödeme! E-Devlet’ten Başvuru Yapılıyor

Emekliler, E-Devlet üzerinden başvuru yaparak 12.500 TL nakit ödeme alabilecek. Şart yok! Sadece başvuru yeterli. Milyonlarca emekliye promosyon ödemesi olarak karşılıksız 12 bin 500 TL nakit ödenecek. Şartlar neler, nasıl başvuru yapılır? Tüm detaylar haberimizde sizlerle…
Milyonlarca emekliye promosyon müjdeleri devam ediyor. Bankalar arasında kıran kırana rekabete sahne olan emekli promosyon ödemelerinde 10.000 TL barajı aşıldı. O Banka, emeklilere tam 12.500 TL nakit ödeme müjdesi verdi. Üstelik sadece e-Devlet üzerinden maaş taşıma işlemini gerçekleştirmek yeterli olacak. Emekliler, SSK, Bağkur ve Emekli sandığı ayrımı olmaksızın, emekli maaşlarını o bankaya taşıyarak 12.500 TL’lik promosyon ödemesinden yararlanabiliyorlar.
Emekli vatandaşlar, emekli maaşlarını ING Bankasına taşıdıklarında 8.500 TL’si nakit, 4.000 TL ek nakit promosyon ödemesinden yararlanabiliyorlar. Böylece bir emekli, ING’den toplamda 12.500 TL nakit promosyon ödemesine hak kazanabiliyor.
ING’nin emekli promosyon kampanyaları yeni emeklileri ve EYT yasası kapsamında emekli olanları da kapsamaktadır.
E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU YETERLİ
Emekliler, söz konusu promosyon kampanyasından yararlanmak için banka şubelerine dahi gitmeden E-Devlet sistemi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor. ING resmi internet adresinde yer alan “Cebimdeki Danışman” uygulaması üzerinden veya ING telefon bankacılığını arayarak emekli promosyon kampanyasını online olarak aktif edebilirsiniz.
ING, emeklilere 12.500 TL nakit promosyon ödemesinin yanında ayrıca emeklilere birçok avantajlar da sunmaktadır. Bu avantajlar aşağıda yer almaktadır;
-Dijitalden gerçekleştireceğiniz para transferi işlemlerine masraf ödemezsiniz.
-%3,49’dan başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.
-3 ay boyunca Turuncu Ekstra Plus avantajlarından puan toplama koşulu olmadan yararlanabilirsiniz.
– İlk defa ING Kredi Kartı başvurusu yaptığınızda, ilk 1 yıl kart ücret ödemez, 10.000 TL faizsiz Taksitli Nakit Avans kullanabilir veya 500 TL Bonus fırsatından yararlanabilirsiniz.
ING emekli promosyon kampanyasının tüm detaylarına ING resmi internet adresinden ulaşabilmektesiniz.
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