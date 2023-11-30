TORBA YASADA YOK YOK! Ev hanımlarına emeklilik ve 150 bin TL Resmileşti İŞTE ŞARTLAR

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği müjdeler yayımlanan Resmi Gazete ile resmen kanunlaştı! Aile ve Gençlik Bankası kuruldu, evlilik hayali yaşayan gençler için 150.000 TL’ye kadar faizsiz, 2 yıl geri ödemesiz kredi başvuruları başlatıldı. Öte yandan ev hanımlarına emeklilik hakkı geliyor. Peki başvurular nasıl yapılacak? Kredi ve emeklilik işlemleri nasıl yapılır? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde sizlerle…
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine giren torba yasa ile ev hanımlarına emeklilik hakkı için önemli bir adım atıldı. Öte yandan Aile ve Gençlik Bankası, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile resmen kuruldu. Böylece evlilik hayali kuran gençler için büyük bir ekonomik destek hayata geçirilmiş oldu. İki müjde için de araştırmalarını sürdüren vatandaşlar, şimdi başvuruların nasıl ve ne yolla yapılacağını araştırıyorlar.
EV HANIMLARINA EMEKLİLİK MÜJDESİ
Uzun yıllardır gündemde olan ev hanımlarına emeklilik müjdesi ile ilgili detaylar netleşmeye başladı. TBMM’ye sunulan son torba yasanın kapsamı içerisinde yer alan ev hanımlarına emeklilik düzenlemesi ile oluşturulacak yeni sistemde, sigorta primlerinin üçte biri devletten kalanı emeklilik başvurusu yapan vatandaştan karşılanacak. Böylece güncel asgari ücret üzerinden bakıldığında aylık 1430 TL’si devletten karşılanan prim sisteminde, ev hanımları daha az prim ödeyerek emeklilik hakkı elde edebilecek.
Torba yasanın ilerleyen süreçte eklenecek maddelerle ev hanımlarına emeklilik hususunda çocuk sayısına göre erken emeklilik düzenlemesini de içermesi bekleniyor.
AİLE VE GENÇLİK BANKASI KURULDU
Resmi Gazete’de yayımlanan Aile ve Gençlik Bankası ile birlikte evlilik hedefiyle yola çıkan gençler, 18-27 yaş aralığında, 150.000 Tl’ye kadar 2 yıl geri ödemesiz, 4 yıl taksitle faizsiz kredi kullanabilecek. Kredi başvurularının kısa süre içerisinde alınmaya başlanması, önceliğin deprem bölgelerine verilmesi bekleniyor.
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