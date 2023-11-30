Bakanlıktan Milyonlarca SSK, Bağ-kur ve Memur emeklisine 15000 TL Nakit Ödeme Yatırılacak

Milyonlarca SSK, Bağkur ve Memur emeklisi için Devletten sevindiren sosyal yardım müjdesi geldi. Ekonomik olarak zor bir süreçten geçtiğimiz ve geçim sıkıntısının had safhaya çıktığı bu günlerde emekliler için ilaç gibi gelecek bir haber duyuruldu! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde emekliler için yeni sosyal yardım paketi açıklandı. Bu paket çerçevesinde milyonlarca emekliye 15.000 TL’ye kadar nakit destek ödemesi yapılacak. Peki nasıl başvurulur, emekliye 15.000 TL maddi destek nasıl alınır? Bu soruların yanıtı haberimizin devamında sizlerle…

Milyonlarca emekliye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde müjdeli haber geldi. Sosyal yardım paketi doğrultusunda, SSK, Bağkur ve Memur emeklisi ayrımı yapılmaksızın milyonlarca emekliye 15.000 TL’ye kadar ödeme yapılması planlanıyor. Son dönemde enflasyon, faiz ve kur denklemi nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan milyonlarca emekli, maaşlarının asgari ücretin dahi altında kalmasından şikayet etmekteydi. Emeklilere yönelik sosyal destekler bu çerçevede hız kazandı. Özellikle son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla tüm emeklilere tek seferlik 5.000 TL nakit ödeme müjdesi verilmişti.

Şimdi de gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na çevrildi. Emekliler için yeni açıklanan destek paketi çerçevesinde, elektrik, doğalgaz ve pek çok konuda yeni yardım imkanları geliştiriliyor.

Emekliye 15.000 TL’ye Kadar Sosyal Yardım Müjdesi

Milyonlarca emekli, yılın son günlerinde ekonomik olarak destek müjdesiyle karşılaşacak. Geçim sıkıntısı yaşayan emekliler, sosyal yardım ödemeleri ile adeta nefes alacak. Aile Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla belli şartları taşıyan tüm haneler için, emekliler bazında destek ödemesi yapılacağı duyuruldu.

Başvuru Nasıl Yaplır?

Aile Bakanlığı tarafından son dakika olarak duyurulan bu yardımlara başvurular E-Devlet kanalı üzerinden alınacak. Sosyal yardım platformunca verilecek bu ödemeler için TC Kimlik ve E-Devlet şifre bilgilerinizle giriş yaptıktan sonra Aile Bakanlığı’nın hizmet sekmeleri altından başvurularınızı kolayca gerçekleştirebiliyorsunuz.

Elektrik ve Doğalgaz Fatura Desteği Devrede

Aile destek paketinin içerisinde elektrik ve doğalgaz fatura destekleri de bulunuyor. Son dönemde hızla yükselen ve ekonomik olarak can yakan faturalar vatandaşları zorlamaya devam ediyor. Bu süreçte Aile Bakanlığı İl Müdürlükleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ve de PTT üzerinden başvurular alınıyor.