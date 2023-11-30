Yapı Kredi, Akbank ve QNB Finansbank Enpara 20 bin TL Faizsiz ihtiyaç kredisi duyurusu! Kredi çıkmayan vatandaşlara da veriliyor!

Ekonomi 09 Mart 2024

Son günlerde elektrikli SUV aracıya gündemden düşmeyen Renault Clio yeni bir kampanya ile piyasayı sarsmaya geliyor. Mart ayına özel yapılan kampanya kapsamında 150.000 TL’lik takas desteği ve niceleri var. Üstelik Renault’un Mart ayı kampanyası Koleos, Tailant, Clio, Megane ve Express Van gibi modellerinde de geçerli. Sizin için Renault’un Mart ayı kampanyalarına ve fiyat listesine bu […]