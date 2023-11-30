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Yapı Kredi, Akbank ve QNB Finansbank Enpara 20 bin TL Faizsiz ihtiyaç kredisi duyurusu! Kredi çıkmayan vatandaşlara da veriliyor!

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Bankalardan peş peşe Faizsiz kredi atağı! Bankalar Aralık ayına özel 20 bin TL faizsiz kredi veriyor. Yapı Kredi bankası, Akbank ve QNB Finansbank en para vatandaşlara 20 bin TL Faizsiz kredi veriyor. Kredi çıkmayan vatandaşlara Kredi kartı ile faizsiz nakit avans veriliyor!

Bankalardan Aralık ayı atağı!

İş bankasıyla başlayan atağa 3 banka daha destek verdi. Bankalardan faizsiz kredi atağı geldi. QNB Finansbank, Akbank ve Yapı Kredi bankası faizsiz avantajlarıyla dikkat çekiyor. İşte Aralık ayında hemen kullanabileceğiniz 0 faizli kredi detayları!

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QNB Finansbank enpara Faizsiz İhtiyaç kredisi veriyor!

EN para yeni müşterile özel kredi desteği sunuyor. Faizsiz 6 ay vadeli 10 bin TL hemen hesaba geçiyor.

Enpara %faizli ihtiyaç kredisi veriyor. 10.000 TL verilecek faizsiz kredi hesaba geçiyor. Aylık 1.666 TL taksitle 10 bin TL sahibi hemen olabilirsiniz. Enpara krediden masrafta almayacağını duyurdu.

Yapı Kredi bankası Faizsiz İhtiyaç kredisi veriyor!

Yapı Kredi Bankası yeni müşterileri özel Faizsiz 20.000 TL veriyor. Kredi çıkmayanlara Kredi kartı veriliyor ve 6 ay vadeli 15.000 TL nakit avans fırsatı sunuluyor. Chippin’e üye olana 5000 TL nakit avans veriliyor.

Akbank faizsiz 20 bin TL veriyor

Akbank kredi kartı olarak vereceği 20.000 TL faiz istemiyor. Faizsiz olarak nakit avans olarak kullanabileceğiniz 20.000 TL 6 ay geri ödemeleli olarak yapılacak. Akbank 6 ay vadeli kredisi için 3300 TL geri ödeme yapılacak.

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berkay
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