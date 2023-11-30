Emeklilere büyük sürpriz! Her emekliye 25 bin TL ödeme yapılacak

Maaşlara gelecek zamları en çok merak edenler olan Emeklilere büyük sürpriz. Her emekliye 25 bin TL ödeme açıklaması büyük ses getirdi.

Emeklilere 25 bin TL ek ödeme geliyor!

Geçinmekte zorlanan Emekli vatandaşlar için hükümet her yönden destek olmaya çalışıyor. Gerek ek ödemeler, gerek ikramiye gerekse promosyon ödemeleriyle Emekliye gelen her ek ödeme büyük bir önem taşıyor. Bugün gelen açıklamalar ise oldukça sevindirici yönde. Emeklilere 25 bin TL ödeme geleceği açıklaması büyük bir heyacan yarattı!

Emekli promosyonlarında dev artış!

2023 yılında rekor bir artış yapan Emekli promosyonu, 2024 yılında tekrar zamlanıyor. Bankaların emekliler için kesenin ağzını açacağı öğrenildi. Şu an 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değişen Emekli promosyonları 2024 yılında 25 bin TL çıkartılacağı öğrenildi.

Her emekliye 25 bin TL promosyon

Emekliye promosyon ödemeleri artması için Hükümet kanalında da bankalara destek vermesi planlanıyor. Hükümet maaşlara ne kadar zam yaparsa yapsın Emeklinin hakkını vermedik düşüncesi bankalarla ilgili yapılacak anlaşmada önemli bir adım olacak. Bankalar promosyon miktarını 20000 TL verse bile hükümet Emekli promosyonlarını 25000 TL çıkartıp cebinden 5000 TL vermeye hazırlanıyor.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank promosyonu ne kadar?

Kamu bankaları Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank emekli promosyonunda ortak hareket ediyor. Şu an için en fazla 5000 TL promosyon veriyor.

İş Bankası emekli promosyonu ne kadaR?

İş Bankası emekliye 7500 TL promosyon veriyor.

Akbank emekli promosyonu ne kadar?

Akbank emekliye 10.000 TL promosyon veriyor.

İNG Bank emekli promosyonu ne kadar?

İNG Bank, emekliye 8500 TL promosyon veriyor.

Garanti BBVA ne kadar promosyon veriyor?

Garanti BBVA emekliye 8500 TL promosyon veriyor.

QNB Emekliye ne kadar promosoyn veriyor?

QNB Finansbank emekliye 8000 TL promosyon veriyor.

Denizbank emekliye ne kadar promosyon ödemesi yapıyor?

Denizbank emekliye 5 bin TL promosyon veriyor.