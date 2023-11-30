Beşiktaş’ın başına Sergen Yalçın geçiyor! Geliş tarihi belli oldu

Beşiktaş’ın başına Sergen Yalçın geçiyor! Kendi stadında Konferans liginde 5-0 kaybedilen Club Brugge maçı sonrası Beşiktaş’tan radikal kararlar geliyor. Geleceğe yönelik yatırım yapmak için Rıza Çalımbay, Samet Aybaba gibi eski isimleri göreve getirecek başkan adayları Hasan Arat ve Serdar Adalı teknik direktörlük için Sergen Yalçın’la daha önce anlaşmıştı.

Burak Yılmaz sonrası Sergen Yalçın gelecekti!

Beşiktaş’ta Burak Yılmaz seçime kadar görevde kalıp hem Hasan Arat hem Serdar Adalı koz olarak Sergen Yalçın’la anlaşmıştı. İki başkan adayı da Sergen Yalçın ile görüşmüş ve anlaşma sağlamıştı. Ancak Burak Yılmaz’la yaşanan olaylar sonrası kulüp teknik direktörsüz kalmamak için Rıza Çalımbay göreve gelmişti.

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Brugge maçı sonrası Beşiktaş Sergen Yalçın diye inliyor!

Başkan adayları Hasan Arat ve Serdar Adalı, Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay ile yola devam etme kararı almıştı. Ancak alınan kötü sonuçlar sonrası Beşiktaş taraftarına ses verecek başkan adayların planı belli oldu.

Club Brugge maçı sonrası tribünler tek ses oldu. “Sen bu takımı nasıl şampiyon yaptın”, “Bu başkana rağmen nasıl şampiyon oldun”, “Sergen Yalçın’ın ahı var” gibi sözlerle maç sonu sosyal medya inledi. Her iki başkan adayı da planlarını değiştirmek zorunda kalacak.

Beşiktaş’ın başına Sergen Yalçın geçecek!

Yeni bir başkan seçiminde teknik direktörler istifa eder. Rıza Çalımbay’ın da istifa etmesi gerektiğini Beşiktaş taraftarı bildiriyor. Ancak Şifo Mehmet, Samet Aybaba gibi isimler teknik kadro yada alt yapıda çalışacaktı. Beşiktaş başkanları Rıza Çalımbay’ı da bu şekilde kullanma kararı alacak.

Fenerbahçe maçı sonrası geçecek!

Sergen Yalçın’ın Beşiktaş’ın başına geçeceği tarih de belli oldu. 9 Aralık tarihinde oynanacak Beşiktaş Fenerbahçe maçı sonrası Beşiktaş yeni teknik direktörü Sergen Yalçın’ı açıklayacak. Sergen Yalçın, devre arasında takımla birlikte girecek ve kendi kadrosunu kuracak.