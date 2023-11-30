32 Günlük mevduat faizinde o bankadan yüzde 47 kazanç! 59 bin TL veriyor

Mevduat faizlerinden yeni rekor. Bankaların 32 günlük mevduat faizleri alev aldı. Parasını bankada değerlendirmek isteyenlere yüksek faiz savaşı bankalardan başladı. O Bankadan %47 faiz getirisi rekor olarak açıklandı. Mevduat Faizlerinde parasını koyanlar 59 bin TL kazanç sağlıyor.

Mevduat Faizlerinde güncellemeler!

32 Günlük mevduat faizleri rekor getiri sağlıyor. Geçinmekte zorlanan vatandaşlar için faiz artırımları vatandaşın işine geldi. Parasını altın, dolar, euro ve borsa da değerlendirmek istemeyenler için Mevduat Faizleri iyi getiriler sağlıyor. Buna göre bankaların 32 günlük mevduat faizlerinde peş peşe rekorlar kırıyor.

250.000 TL 32 günlük Vadeli Mevduat Kazançları dikkat çekiyor!

Bankalar şu an için Mevduat faizleri %40 v e %45 arasında değişiyor. 250 bin TL’sini 32 günlük değerlendirmek isteyen vatandaşlara bankalar ay sonunda 9 bin TL ve 10 bin TL arasında kazanç veriyor.

İNG bank 250 bin TL – Net Kazanç: 8.328 TL Vade sonu gelir 258.328 TL

Odeabank %45 faiz 250.000 TL – Net Kazanç: 9.369 TL Vade Sonu net tutar: 259.369

Akbank, Vakıfbank ve QNB Finansbank mevduat kazançları 250 bin TL!

Akbank, Vakıfbank ve QNB finansbank faiz getirileri de yüzde 45 ile 39 arasında değişiyor. 250 bin TL minumum 8100 TL ile 9300 TL arasında kazanç sağlanıyor.

Ancak en büyük kampanya Akbank’ta yaşanıyor!

Mevduat Faizleri arasında Akbank’tan bambaşka bir kampanya geldi. Akbank 500.000 TL ve üzerinde mevduat hesapları için %47 vereceğini duyurdu. Vade tarihi en az 92 gün olması gerekiyor. 500 bin TL Akbank’a yatıranlar için vade sonunda gelecek para şaşırttı.

500 bin TL ana parası olanlara Akbank vade sonunda 59.127 TL para kazanıyor. %15 stopaj ve gelir kesildikten sonra hesaba geçen net para 550.258 TL oluyor.