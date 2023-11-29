ŞOK 29-05 Aralık aktüel kataloğu yayınlandı! Bu hafta hangi ürünler indirimli satılacak?

ŞOK market kaliteli ürünleri uygun fiyat seçenekleri ile müşterilerine sunmaya devam ediyor. ŞOK market her hafta aktüel ürünler kataloğu yayınlıyor. Çarşamba fırsatlarını içeren aktüel kataloğundaki ürünler piyasa fiyatının neredeyse yarısına satışa çıkarılıyor. Türkiye’nin en çok tercih edilen marketi konumundaki ŞOK 29 Kasım-5 Aralık aktüel kataloğunu yayınlandı. Birbirinden farklı kategorilerdeki ürünlerin yer aldığı ŞOK aktüel kataloğu her ihtiyacı karşılamaya yönelik hazırlandı. Beyaz eşyadan nevresim takımlarına, temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar geniş yelpazede ürünün indirimli fiyatlarla satışa çıkarıldığı görüldü. ŞOK 29-5 Aralık aktüel kataloğundaki ürünleri ve fiyatlarını sizler için inceledik.

ŞOK 29-05 Aralık Aktüel Ürünler Kataloğu

Ülke genelinde binlerce şubesi bulunan ŞOK marketin bu hafta yayınladığı aktüel ürünler kataloğunda beyaz eşyalar öne çıktı. ŞOK aktüel kataloğunda LG marka 140 ekran led tv yer aldı. 24 bin 999 liraya satılan televizyon için 4 taksit seçeneği sunuldu. Electrolux markasının 2 yıl garantili çamaşır makinesi de aktüel kataloğunda yer aldı. İki farklı model çamaşır makinesi satışa çıktı. Kurutma özellikli çamaşır makinesinin fiyatı 23 bin 449 lira olurken; diğer model çamaşır makinesinin fiyatı ise 13 bin 799 lira olarak belirlendi. ŞOK aktüel ürünler kataloğundan her bütçeye hitap edecek ürünlerin yer aldığı görüldü. Kış aylarının gelmeye başlaması ile birlikte vatandaşların en çok ihtiyaç duyduğu ürün ısıtıcı oldu. Raks markasına ait iki farklı model ısıtıcı aktüel kataloğunda yer aldı. Peşin fiyatına 6 taksit seçeneği ile satışa çıkarılan ısıtıcının fiyatı 1659 lira olarak belirlendi.

Gıda Ürünlerinde ŞOK Fırsat Sunuldu

ŞOK 29-05 aktüel kataloğunda her evin ihtiyacı temel gıda maddelerine de yer verildi. Gıda ürünlerindeki indirimin hafta boyunca devam edeceği açıklandı. Mis marka kaşar peynir yüzde 14 indirimle 164 lira yerine 134 liraya satışa çıktı. Mis marka tam yağlı peynir ise 76 liradan satılacak. ŞOK marketin kendi markası olan Mis yoğurta yüzde 11 indirim uygulanacağı açıklandı. Mis tam yağlı yoğurt 79 liradan, süzme yoğurt ise 55 liradan satılacak. Kış aylarının vazgeçilmezi turşuda da indirim yapıldı. ŞOK aktüel kataloğunda Vatan markasına ait karışık turşu 55 liradan, salatalık turşusuysa 63 liradan satılacak. Kışlık ürünlerin ağırlıklı olduğu ŞOK aktüel kataloğunda ev terlikleri, bereler ve battaniyelerde yer aldı. Gezer markasının ev terlikleri 79 liradan satışa çıkarılırken; peşin fiyatına 6 taksit seçeneği sunuldu. Kadın ve erkek bereleri 54 liradan, pamuklu tek kişilik battaniye 165 liradan ve pamuklu havlu çorap 21 liradan satışa çıktı.