Sosyal medyada Exxen nasıl izlenir araştırmaları sürerken, en çok sorulardan biri Exxen deneme üyeliğiyle maç izlenip izlenmeyeceği sorusu oluyor.

Şu sıralar Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konfrans ligini canlı yayınlayan Exxen, deneme üyeliğiyle maç izlenip izlenmeyeceği merak ediliyor.

Exxen deneme üyeliğiyle maç izlenir mi?

Exxen, 7 gün ve 15 gün olmak üzere deneme üyeliği veriyor. Exxen’deki tüm dizi ve filmleri izleme imkanı sunuluyor. Daha sonra üye olma zorunluluğu yok. Ancak Exxen deneme üyeliğiyle Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans ligi maçları izlenmiyor.

Exxen’e para ödemeden deneme üyeliği ile Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarını izlemek mümkün değil.