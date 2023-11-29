Galatasaray’ın Yıldızı Mauro Icardi, ‘’Aşkın Olayım’’ Şarkısından Vazgeçmiyor!

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, kendisi ile özdeşleşen ‘Aşkın Olayım’ şarkısından vazgeçmiyor. Arjantinli yıldız, gollerinden sonra çalınan Aşkın Olayım şarkısının yerine farklı bir şarkının kullanacağı yönündeki haberlere yanıt verdi. İşte detaylar…
Galatasaray taraftarının sevgilisi Mauro Icardi yalnız golleri ile değil, sempatik kişiliğiyle de ön plana çıkmaya devam ediyor. Arjantinli yıldız futbolcunun gol müziği haline gelen ‘’Aşkın Olayım’’ şarkısı da Icardi ile birlikte popüler hale geldi. Simge Sağın’ın seslendirdiği Aşkın Olayım şarkısı rekor üstüne rekor kırdı. Beşiktaşlı kimliği ile tanınan Simge Sağın, şarkısının milyonlara ulaşmasını sağladığı için her fırsatta Mauro Icardi’ye teşekkür etti. Forvet olarak görevinin gol atmak olduğunu belirten Icardi, ‘’Aşkın Olayım şarkısını gol attıktan sonra taraftarla birlikte söylemek hoşuma gidiyor’’ ifadelerini kullanmıştı.
Mauro Icardi, Galatasaray’ın Alanyaspor ile oynadığı maçta da gol ve asistleriyle katkı sağladı. Sarı kırmızılı ekibin resmi sosyal medya hesaplarında Mauro Icardi paylaşımı yapıldı. Aleyna Tilki’nin ‘’Başıma Belasın’’ sözlerinin yer aldığı paylaşım kısa süre içerisinde rekor beğeni aldı. Başıma Belasın şarkısı da müzik listelerinde en çok dinlenen şarkılar arasına girdi. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Manchester United ile karşılaşacak olan Galatasaray’da Mauro Icardi’nin gol atması halinde ‘’Başıma Belasın’’ şarkısının çalacağı yönünde haberler gündeme geldi. Arjantinli yıldız futbolcu Icardi ise bu haberleri yalanladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mauro Icardi, haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yıldız futbolcunun Manchester United maçında gol atması halinde yine Aşkın Olayım şarkısı çalacak.
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