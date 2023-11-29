TOKİ 81 ilde sosyal konut projesiyle 6-7 bin TL taksitle ev sahibi yapıyor!

TOKİ 81 ilde 2024 sosyal konut projesiyle ev sahibi yapıyor. 6-7 bin TL taksitle TOKİ projeleri başlıyor. 6-7 bin TL ödeyerek ev sahibi yapılacak 2024 sosyal konut projesi detayları belli oluyor.

Cevdet Yılmaz müjdeyi verdi!

Cumhurbaşkanı yardımısı Cevdet YIlmaz, son dakika vatandaşlara müjdeli haberi verdi. 81 şehre sosyal konut projesi geleceğini söyleyen Yılmaz, TOKİ tarafından yapılacak konutlar 6-7 bin TL taksitle dar gelirli aileyi ev sahibi yapacağını duyurdu.

Emlak piyasasına devlet tarafından müdaheleler devam ediyor. Artan kira fiyatlarıyla zor günler geçiren vatandaşlar ev sahibi olmak için Toki projelerini bekliyor. 1.20 fazili konut kredisi de iptal olurken, Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz son dakika vatandaşlara ev sahibi olabileceği TOKİ projesini anlattı.

Daha önce ev sahibi olamayanlara çok uygun fiyatlara ev sahibi yapılacağı açıklandı. Türkiye’nin her yerinde 2+1 ve 3+1 sosyal konut imkanı sağlanacak.

TOKİ 81 ilde konut projesi şartları belli oldu!

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

– Üzerine herhangi bir ev olmaması,

– 18 yaşını geçmiş olması,

– 34 bin TL’den az gelire sahip olması. (2024 yılında bu rakam asgari ücret zammına göre değişeceği bildirildi)

TOKİ 81 ilde Konut satışları ne zaman?

TOKİ 81 ilde 6-7 bin TL taksitle ev sahibi olacağınız konut başvuruları 2024 yılında alacak.