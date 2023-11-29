Son Dakika Meral Akşener’den son dakika Asgari Ücret açıklaması. Asgari Ücretin görüşülmesine 1 gün kala Meral Akşener, Asgari Ücretle ilgili açıklamalarda bulundu. Asgari Ücret’e bakanların yaptığı açıklamaları eleştiren Akşener “İnsafsızlık” diyerek sözlerine devam etti!
Meral Akşener’den Asgari Ücret açıklaması! İnsafsızlık!
Meral Akşener, sayın Bakan’ın Asgari Ücret açıklamalarıyla ilgili olarak “Sayın bakan Asgari Ücret zammının yılda bir defaya düşürüleceğini söylüyor. Böyle bir insafsızlık olabilir mi?” 1 yıl boyunca milletimiz ne yapacak? Her şeye her ay zam gelirken 12 ay boyunca aynı maaşla nasıl idare edecek?” açıklaması bulundu. Sosyal medyada Meral Akşener’in bu sözlerine destek yağdı.
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