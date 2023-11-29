Evlilik Kredisi şartları açıklandı! Son dakika yaş sınırı ve başvuru tarihi belli oldu

Evlilik Kredisi şartları, yaş sınırı açıklandı. 2023 yılında verilecek Evlilik kredisi başvuruları nasıl yapılır? Evlilik kredisi başvuru ne zaman ve nereden yapılacak merak ediliyor.

Son dakika Aile ve Gençlik Fonu resmi olarak kuruldu!

Aile ve Gençlik fonu resmen kuruldu. Evlenmek isteyen gençlere verilecek Evlilik Kredisiyle ilgili son dakika açıklamalar yapıldı. Özellikle yaş sınırı, geri ödeme ve başvurular nasıl yapılacak merak ediliyordu. Evlilik kredisiyle ilgili herşey açıklandı!

Aile ve Gençlik fonu Resmi gazete’de yayımlanarak kuruldu. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Sanayi ve Teknoloji bakan yardımcısı ve Spor Bakan yardımcısı olmak üzere 5 kişiden oluşan yönetim kurulu oluşturuldu.

Yeni evlenecek çiftlere müjde!

Aile ve Gençlik fonu üzerinden Evlilik kredisi verilecek. Yeni evlenecek gençlere 150.000 TL kredi sağlanacak.

Evlilik Kredisinde 2 yıl ödeme olmayacak. 2 yıl ödemesiz verilecek kredi, 4 yılda geri ödeme şartı konulacak.

Evlilik kredisi yaş sınırı belli oldu!

Yeni Evlenecek çiftler Aile ve Gençlik fonu üzerinden verilecek Evlilik kredisi yaş sınırı 27 olarak açıklandı. Yaş aralığı 18-27 yaş arasında olanlara sağlanacak. Yaş sınırının yükseltilmesi düşünülmüyor.

Evlilik kredisi hangi şehirlerde verilecek?

Evlilik Kredisi ilk olarak deprem bölgesi şehirlerinde yapılacak. Pilot bölge olarak 6 Şubat depreminden etkilenen illerden oluşacak fon, Türkiye genelinde de yaygınlaşacak.

Evlilik Kredisi başvuruları nereden yapılacak?

Her yıl düzenli olarak artıracak kredi miktarı başvuruları internet üzerinden yapılacak. E-devlet üzerinden de Evlilik Kredisi başvuruları yapılacak. Ancak şu an e-devlet ve internetten başvuru adresi bulunmuyor. Yakın zamanda başvuru ekranı açılacak.

Başvurular ne zaman toplanacak?

Aile ve Gençlik Fonu üzerinden yapılacak başvurular Aralık ayında toplanmaya başlayacak.