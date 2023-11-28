Acil Nakit İhtiyacı Olan Vatandaşlara Şartsız Kefilsiz 50 Bin TL’ye Kadar Kredi Fırsatı

Vatandaşlar son dönemde artan faizler nedeniyle krediye ulaşma konusunda sıknıtılar yaşayabiliyor. Bu noktada o banka devreye girmiş durumda. Düşük faizle, kara listede olan vatandaşlara dahi 50.000 TL’ye kadar kredi imkanı sunuluyor. Bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla borçlu vatandaşlara 50 bin TL’ye kadar anında kredi kullandırılacağı duyuruldu. Vatandaşlar 10.000 Tl ila 50.000 TL aralığında kredi kullanabilecek. Üstelik 3 ay erteleme imkanı da sunuluyor. Peki 50 bin TL’ye kadar kredi başvurusu nasıl yapılır? 50 bin TL kredi kampanyasına başvurular başladı. Detaylar haberimizde sizlerle…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen talimat çerçevesinde borçlu vatandaşlar için müjdeli haber verildi. Vatandaşlar, artan faizler ve bankaların kredi musluklarını kısmasıyla birlikte krediye ulaşımda sıkıntı yaşıyorlar. Özellikle ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, bankalardan peş peşe ret cevabı alabiliyor. Bu noktada, bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Vakıf Katılım bankası tarafından 50.000 TL’ye kadar kredi imkanı sunulacak.
Vakıf Katılım’dan Devlet Destekli 50 bin TL Kredi Kampanyası
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla oluşturulan Vakıf Katılım 50 bin TL kredi kampanyasına ilişkin detaylar ortaya çıktı. Kredi başvuruları Vakıf Katılım bankasının müşterisi olanlar için SMS veya online bankacılık uygulamaları üzerinden gerçekleştirilebilecek. Ayrıca Vakıf katılım şubelerine müracaat ederek de başvuru yapılabilecek. Esnek ödeme planlarının yanı sıra ana para veya kâr payı erteleme seçenekleri de sunulacak.
Kredi Şartları Nelerdir?
Faizsiz kredi olarak sunulan bu kampanyadan yararlanabilmek ve kredi kullanabilmek için başvurucularda bir takım şartlar aranıyor. Bu çerçevede; başvuranın 18 yaşından büyük olması, düzenli ve belgelenebilir bir gelirinin bulunması, gecikmiş kredi veya kredi kartı olmasına karşın kredi puanının 1200 ve üzerinde bulunması, ayrıca Vakıf Katılım müşterisi olması gerekmektedir.
Şimdi Kullan 3 Ay Sonra Ödemeye Başladı
Kredi kampanyasının en büyük avantajlarından birisi ise, krediyi bugün kullanan ve nakit paraya ulaşan başvurucunun geri ödemeye 3 ay sonra başlayabilme imkanına sahip olmasıdır. Başvurucu, kredi başvurusu esnasında talepte bulunması halinde 3 ay ödeme erteleme avantajı elde edebiliyor.
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