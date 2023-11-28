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SGK SSK Bağkur ve Memur Emeklilerine 17500 TL Ödeme Müjdesi! Bu Perşembe Hesaplara Yatacak

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Milyonlarca emekli için yılbaşı öncesinde peş peşe kampanya müjdeleri gelmeye devam ediyor. Bankalar, kamu ve özel banka ayrımı olmaksızın emekli müşterilerini memnun etmek hem de rekabette öne geçmek adına emekli promosyon kampanyalarına hız verdi. Bankaların emekli promosyon kampanyalarında tutarlar da ciddi rakamlara ulaştı. Emekliler, bu hafta içi Perşembe güne kadar 17.500 TL ödeme alabilecek! Detaylar haberimizde sizlerle…

Milyonlarca emekli, zorlu ekonomik şartlarda geçim sıkıntısı yaşıyor. Ancak emeklilere, bankalardan güzel haberler gelmeye devam ediyor. Emekliye düşük faizli kredi avantajlarının yanı sıra promosyon kampanyaları da katlanarak büyüyor. Emekli promosyon tutarları gitgide büyüyor. Öyle ki tutar 17.500 TL’yi görmüş durumda. Emekliler, belirli bir süre aynı bankadan maaşını alma sözü/taahhüdü ile emekli promosyon ödemesi alabiliyor. Emekli promosyon tutarları bankadan bankaya değişkenlik gösteriyor.

Aralık ayına sayılı günler kala emeklilere sunulan promosyon kampanyalarında tutar 17.500 TL’yi gördü. Bu rakamın yakın zamanda 20 bin TL’yi de aşması bekleniyor.

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BANKALARDAN EMEKLİYE PROMOSYON MÜJDESİ!

Emeklilerden, birkaç otomatik ödeme talimatı vermeleri ve kredili esnek hesap kullanmaları isteniyor. Bu şartların yerine getirilmesi durumunda ise emeklilere ciddi anlamda bir promosyon veriliyor.

17.500 TL HESAPLARA YATIRILACAK

SSK, Bağkur ve Memur emeklileri hiçbir ayrım olmaksızın promosyon ödemesi alabiliyorlar. Promosyon kampanyasına daha önceden katılan emekliler de süresi bitmeden bankayı değiştirme hakkına sahip durumdalar. Cayarak kalan günlerin tutarını bankaya iade ederek yeni promosyon talebini gerçekleştirebiliyorlar.

Emekli promosyon ödemesinden yararlanabilmek için bazı bankalar emeklilerden bir veya birkaç fatura otomatik ödeme talimatı ve kredili esnak hesap kullanımı talep edebiliyor. 3 yıl boyunca aynı bankadan maaş alma sözü veren emekliler, bu kampanyalardan yararlanabiliyor.

Emekliler ayrıca taahhüt süresi dolmadan da maaş aldıkları bankayı değiştirebiliyorlar. Bu durumda kalan günler için hesaplanan tutarın bankaya iade edilmesi gerekiyor.

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berkay
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