Ziraat Vakıfbank ve Halkbank’tan Düşük Faizli Konut Kredi Kampanyası Duyuruldu! Herkes 1.49 Faizle Ev Sahibi Olacak

Kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’tan vatandaşa büyük müjde! Üç büyük banka, ev sahibi olmak isteyenleri ev sahibi yapacak. Düşük faiz, 15 yıl vade ve erteleme fırsatı sunan kamu bankaları, konut kredilerinde faizleri dibe çekti! Herkes %1,49 faizle ev sahibi olabilecek. Peki Ziraat, Vakıfbank, Halkbank konut kredisi kampanyası başladı mı? Ziraat, Vakıf, Halkbank konut kredisi başvurusu nasıl yapılır? Geri ödemesi ne kadar? Örnek ödeme planı ile Ziraat, Vakıf, Halkbank konut kredisinin tüm detayları haberimizde sizlerle…

Son dönemde Merkez Bankası tarafından verilen aylık PPK toplantısı kararlarıyla faiz oranları tırmanmaya devam etse de Kamu bankalarından dev konut kredisi kampanyası geliyor! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank birleşti, vatandaşı ev sahibi yapmak için harekete geçiyor. Kamu bankaları, düşük faizli konut kredisi kampanyalarıyla büyük bir fırsat sunuyor. Vatandaşlar, 15 yıl vade ve %1,49 faiz oranı seçeneğiyle ev sahibi olabilecek. Pek çok kişi konut kredisi başvuruları için araştırmalara başladı. Örnek ödeme planları sıklıkla merak ediliyor.

Ziraat, Vakıf ve Halkbank Konut Kredisi Kampanyası

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank; konut kredisinde kısa süre içinde yeni kampanyayı duyurmaları bekleniyor. Kamu bankaları, %4’leri aşan faiz oranlarının aksine %1,49 faiz oranıyla vatandaşı ev sahibi yapacak.

Ancak şuanda güncel faiz oranları şu şekildedir;

Vakıfbank %3,59

Halkbank %3,9

Ziraat Bankası %3,55

Mevcut-güncel faiz oranları ile 500 bin TL konut kredisi kullanan bir vatandaş, Vakıfbank’a aylık 12.592,80 TL ödeme yapacak. Diğer yandan Halkbank’ta taksit tutarı 13.250 TL, Ziraat Bankası’nda ise 12.868,75 TL’dir.

1.49 Faizle Konut Kredisi Kampanyası

1.49 Faizli konut kredisi kampanyasının 2023 yılı bitmeden TBMM gündemine girmesi bekleniyor. Özellikle dar gelirli haneler için sağlanacak düşük faizli konut kredi kampanyası merakla bekleniyor. Müjdenin bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor.