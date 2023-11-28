Bakanlık Açıkladı! Başvuru Yapan Her Aileye 1500 TL Kış Yardımı Ödenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurdu. Başvuru yapan tüm haneler için 1.500 TL aylık kış yardımı müjdesi geldi. Yaklaşan ve bu yıl ülkemizde çok soğuk geçmesi beklenen kış ayları öncesi başvuru yapan tüm ailelere düzenli olarak nakit destek yardımı yapılacağı aktarıldı. Peki başvuru nereye ve nasıl yapılır? Aileler için 1.500 TL destek ödemesinin tüm detayları haberimizde sizlerle…
Son dakika haberi bakanlıktan geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, özellikle bu yıl çok çetin ve sert geçmesi beklenen kış ayları için yeni destek paketini duyurdu. Bu çerçevede, başvuru yapan dar gelirli hanelere 1.500 TL tutarında aylık destek ödemesi yapılacak. Bir yandan doğalgaz, elektrik, su, diğer yandan odun, kömür gibi yakacak ihtiyacı bulunan dar gelirli aileler, gelen haber sonrası başvuru için araştırmalara başladı. Bakanlık tarafından verilecek destekle ailelerin fatura yükü hafifletilmiş olacak.
Aralık ayına girmemize sayılı günler kala Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı son dakika gelişmesini duyurdu. Dar gelirli ailelerin yaşam şartlarının ve refah seviyelerinin yükseltilmesi amacıyla aylık düzenli olarak 1.500 TL tutarında destek ödemesi yapılacağı aktarıldı. Geçmişten bugüne, uzun yıllardır devam eden fatura destekleri, ayni ve nakdi yardımların yanı sıra şimdi de nakit olarak destek verilecek.
Başvuru Yapan Ailelere 1500 TL Kış Yardımı
Bakanlık tarafından duyurulan kış yardımından yararlanabilmek için bir takım şartlar bulunuyor. Kış aylarına özel olarak sunulan kış yardımının ilerleyen süreçte kalıcı hale gelebileceği de konuşuluyor. Özellikle Aralık-Nisan ayları arasında geçerli olacak kış yardımı için başvuru sahiplerinde bir takım şartlar aranıyor. Bu şartları sağlayıp başvuru yapanlara destek ödemeleri peyderpey gerçekleştiriliyor.
Başvuru sahibinde aranan ilk ve en önemli şart ise; hane içi gelirinin asgari ücretin 3’te 1’inden az olmasıdır. Ayrıca kişinin doğalgaz veya elektrik abonelik bilgilerini içeren belgelerle başvuru yapması aranıyor.
Başvuru Nasıl Yapılır?
Kış yardımı için başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla ya da e-devlet üzerinden yapılabilecek. Bu süreçte başvuranların belirlenen şartları taşımaları ve yanlış başvuru yapmamaları gerekiyor.
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