İş Bankası faizsiz 20.000 TL veriyor! Son 2 gün

İş bankası faizsiz 20.000 TL veriyor. İş Bankasından yapılan açıklamaya göre Faizsiz 20.000 TL verileceği açıklandı. Kasım ayının son gününe kadar İş Bankası faizsiz kredi vereceğini duyurdu. Kaçırmayın son 2 gün diyerek paylaşılan haberde faizsiz kredinin detayları açıklandı.

İş Banksası olan İşCep’lilere 20.000 TL’ye kadar faizsiz taksitli nakit avans verileceğini duyurdu. iş Bankası müşteli olun, 20.000 TL’ye varan faizsiz taksitli nakit avans ayrıcalığından yararlanın açıklaması yapıldı.

İş Bankası 20.000 TL Faziszi kredi detayları açıklandı!

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İş Bankası 30.11.2023 tarihine kadar İşCep indirip “Müşteri olmak istiyorum” özelliğiyle İş Bankası müşterisi olan ve kredi kartı başvuruları onaylanmış kişiler yararlanacağını duyurdu.

6 ay geçerli olacak Faizsiz taksitli nakit avans için 300 TL ile 20.000 TL arasında faizsiz kredi kullandırılacağı açıklandı.

Taksitli faizsiz nakit avans, çıkan kredi kartının nakit avans limiti ile sınırlandırıldığı açıklandı.

İş Bankasından yapılan açıklamaya göre “Kampanya kapsamında tanımlanan Faizsiz Taksitli Nakit Avans tutarı, azami 2 seferde ve toplamda tanımlanan tutarı geçmeyecek şekilde kullanılabilecektir.

Kredi kartı başvurusu onaylanan müşteriler, kredi kartının fiziki teslimini beklemeden Maximum Mobil’den kredi kartı limitinin % 50’sini aşmamak koşuluyla 5.000 TL ‘ ye kadar (5.000 TL dahil) kampanya kapsamında faizsiz Taksitli Nakit Avans kullanabilecektir.

6 aydan farklı vadelerde ve 20.000 TL üzeri tutarlarda geçerli faiz oranları uygulanacaktır.

Kampanya kapsamı İşCep, Müşteri Olmak İstiyorum özelliğinden İş Bankası müşterisi olan ve kredi kartı başvurusu yaparak, başvuruları onaylanan müşteriler için geçerlidir.

Kampanya tanımlamaları her müşteri için kredi kartı başvuruları onaylarını takip eden 7 iş günü içinde yapılacak ve kampanyadan yararlanma süresi 31.12.2023’de sona erecektir.

Her müşteri kampanyadan yalnızca 1 sefer yararlanabilecektir.

Kampanyaya dâhil olan kartlar: İş Bankası Bireysel Kredi Kartları, (İş Bankası Ticari Kredi Kartları, Aidatsız Kredi Kartı, İş Bankası Vergi Kart, İş Bankası Bayi Kart, KGF Kart hariçtir).

Esnaf ve Gerçek Kişi Tacir müşterilerimize ait Bireysel Kredi Kartları ile yapılan taksitli nakit avans işlemleri için müşteri bazında limit 10.000 TL olarak uygulanacaktır.

İş Bankası kampanya şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar.” açıklaması yapıldı.

Son 2 gün!

İş Bankası bugün duyurduğu açıklamada 29 Kasım ve 30 Kasım 2023 tarihlerinde (Son 2 gün) İş Bankası müşterisi olan, kampanyayı kaçırmayın talimatı verildi.