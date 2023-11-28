Asgari ücret zam tahmini gündeme bomba gibi düştü: 2024 asgari ücret ne kadar olacak?

Milyonlarca çalışanın yanıtını merakla beklediği ‘’2024 asgari ücreti ne kadar olacak?’’ sorusuyla ilgili yeni tahminler gündeme gelmeye devam ediyor. Ak Parti’ye yakın kaynaklar tarafından yerel seçimler öncesi asgari ücret zammının kritik önem taşıdığı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın 2024 asgari ücret zammıyla ilgili son açıklaması ise dikkat çekti. İşte detaylar…

Her yıl Ocak ile Temmuz aylarında asgari ücrete zam yapılmaya devam ediyor. Ülkemizdeki milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammının belirlenmesi için geri sayım başladı. 1 Aralık’ta toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndan çalışanları memnun edecek kararın çıkması bekleniyor. “Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL?” sorularının yanıt bulacağı komisyon toplantısına hem işveren temsilcileri hem de işçi temsilcileri katılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen bir üyenin başkanlık yapacağı toplantıda Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve TÜRK-İŞ temsilcileri yer alacak. Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında TÜRK-İŞ tarafından bir işçinin de yer alacağı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı’ndan Asgari Ücret Açıklaması

1 Aralık’ta gerçekleştirilecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesi siyaset kanadında üst üste açıklamalar gelmeye başladı. Ankara’da gazetecilerle buluşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın gündeminde 2024 asgari ücret zammı yer aldı. 2023 yılı içerisinde asgari ücrete yüzde 114 oranında zam yapıldığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ‘’Bu yıl içerisinde asgari ücrete yapılan zam, enflasyon oranlarının çok üzerinde gerçekleşti. Asgari ücrete yüzde 114 zam yapılmasının yanında asgari ücret seviyesindeki ücretler için vergi muafiyeti uygulandı. Tüm bu adımların bütçeye maliyeti ise 500 milyar liraya ulaştı’’ diye konuştu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda üçlü mekanizmanın işlediğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ‘’Asgari ücret zammı belirlenirken sadece kamuoyunun perspektifi yeterli olmaz. Bu işin hem işçi hem de işveren tarafları bulunmaktadır. Sosyal diyalog sistemi yürütülmelidir. Bu sayede doğru perspektif belirlenmiş olacaktır. İşverenler açısından işletmenin devamlılığı sağlanacak, kayıt dışı işçi çalıştırmanın önüne geçilecek gibi bakış açıları masaya getirilecektir. Her iki tarafta kendi cephesinden yaklaşımlarını sunacaktır’’ ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan Enflasyona Dikkat Çekti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın da gündeminde asgari ücret zammı yer aldı. İşçi ve işveren taraflarının asgari ücret zammında mutabık kalması gerektiğini belirten Bakan Vedat Işıkhan, ‘’Enflasyon, hepimizin üzerine bir yük getirmiştir. Bu yükün azalmasını sağlamak ise hepimizin ortak görevi olacaktır. İşverenlerin bu konuda hassasiyet göstermesi gerekmektedir. Temmuz ayında asgari ücret zammı yapıldı. Asgari ücret 8 bin 506 liradan 11 bin 402 liraya yükseltildi. Yüzde 114 zam uygulandı. Birinci dereceye ulaşan memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesi yapacağız’’ ifadelerini kullandı.

Hükümete Yakın Kaynaklardan Zam Açıklaması

TÜİK verilerine göre ülkemizde 14 milyon 516 bin kişi asgari ücretle çalışıyor. Milyonlarca asgari ücretli ve yakınını ilgilendiren 2024 asgari ücret zammıyla ilgili kulislerden yeni bilgiler geliyor. Hükümete yakın kaynaklar tarafından yerel seçimler öncesi hem asgari ücrete hem de emekli maaşlarına önemli bir zam yapılacağı ileri sürülüyor. Ekonomi çevreleri ise asgari ücret zammının yüzde 40 oranında olabileceğine dikkat çekiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın asgari ücret zammıyla ilgili açıklamasında enflasyon oranlarına dikkat çekmesi de olumlu bir adım olarak değerlendiriliyor. 2024 Asgari ücret zammıyla ilgili yapılan tahminlere göre asgari ücretin 15 bin 962 TL’ye yükselmesi bekleniyor.