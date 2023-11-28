İstanbul Boğazı gemi trafiğine çift yönlü kapatıldı

SON DAKİKA, Çanakkale boğazı sonrası İstanbul Boğazı’da gemi trafiğine çift yönlü olarak kapatıldı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldığı açıklandı.
2. bir emre kadar kapalı kalacak!
İstanbul Boğazı ikinci bir açıklama gelene kadar çift yönlü trafiğe kapatılacağı açıklandı.
Kıyı Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre “İstanbul Boğazı’nda gemi trafiğinin saat 17.50 itibariyle olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı” denildi.
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