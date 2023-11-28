İstanbul Boğazı gemi trafiğine çift yönlü kapatıldı

Eğlence 09 Haziran 2024

Müzik dünyasında adından sıkça söz ettiren ve üretimlerine hız kesmeden devam eden Elif Buse Doğan, yeni şarkısı “Bitti” ile müzik listelerinde iddialı bir çıkış yapmaya hazırlanıyor. Pop türündeki bu duygusal ve sarsıcı şarkının söz ve müziği Ramazan Kızılpınar’a ait olup, düzenlemesi yetenekli müzisyen Çağrı Telkıvıran tarafından gerçekleştirildi. Şarkının büyüleyici atmosferine Mehmet Süzenler’in klarneti ve Doğukan […]