Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün 2024 seçimlerine aday olmayacağını açıkladı!

Muğla Büyükşehir Belediye başkanı Osman Gürün’den flaş karar. Osman Gürün, 2024 yerel seçimlerine aday olmayacağını açıkladı.
Muğla’da bir dönem kapanıyor!
Muğla Büyükşehir Belediye başkanı Osman Gürün, 5 dönem yürüttüğü belediye başkanlığını bırakma kararı aldı. 1999 yılından itibaren Muğla Büyükşehir Belediye başkanlığı yapan Örün, 2024 yerel seçimlerine aday olmayacağını açıkladı.
Osman Gürün’den aday olmama açıklaması!
Muğla BŞB başkanı Osman Gürün yaptığı açıklamada “”1999 yılında Muğla Belediye Başkanlığı ile başlayan ve 2014 yılında Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile devam eden 3 dönem il, 2 dönem büyükşehir belediye başkanlığı görev sürecini 2024 yerel seçimleri ile noktalamak amacıyla önümüzdeki seçimlerde aday olmama kararı aldım. Başta hangi partiye gönül vermiş olursa olsun, bu fırsatı ve görevi bana veren tüm hemşehrilerime bu onuru 5 dönem yaşatan kuruluşun ve kurtuluşun partisi Cumhuriyet Halk Partimize, desteğini hep yanımda hissettiğim eşim ve çocuklarıma, yol ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 2024 yerel seçimlerinin ülkemize ve Muğlamıza hayırlı olmasını diliyor, cumhuriyetin 2. yüzyılında da aydınlık ve refah bir Türkiye, mutlu bir Muğla’da birlikte yaşamak dileğiyle saygı ve şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini yer verdi.
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