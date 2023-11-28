Okan Buruk’tan Abdülkerim Bardakçı açıklaması! MANU maçında oynayacak mı?

Son dakika Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk futbolcularıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Davinson Sanchez’in sakatlığı nedeniyle oynamayacağı maçta Okan Buruk merakla beklenen Abdülkerim Barakçı sorularına da cevap verdi. Abdülkerim Bardakçı Manchester United maçında oynayacak mı oynamayacak mı Buruk hoca açıkladı!
Okan Buruk açıklamalarda bulundu!
Okan Buruk oldukça eğlenceli başladığı basın toplantısına Muslera ile beraber çıktı. Muhabirlerin “Muslera’nın sözleşmesi bitiyor, yönetimle görüşmesi oldu mu?” sorusuna gülerek “Benim de bitiyor” diyen Okan Buruk merak edilen soruları yanıtladı!
Okan Buruk’tan Davinson Sanchez açıklaması!
En çok merak edilen konulardan biri olan Sanchez hakkında açıklama yapan Okan hoca “Davinson Sanchez’in iğneyle oynama durumu yok. 2-3 hafta içerisinde takıma dönmesini bekliyoruz.” açıklamasında bulundu.
Abdülkerim Bardakçı açıklaması!
Okan Buruk Sanchez’in yokluğunda Galatasaraylıların merakla beklediği soruyu da cevapladı! Okan hoca “Abdülkerim Bardakçı’nın idmanda son kez göreceğiz ve durumuna karar vereceğiz.” açıklaması yaptı.
Abdülkerim Bardakçı’nın oynayıp oynamayacağı bu akşam belli olacak. Ancak gelen bilgiler oyuncunun kendini iyi hissettiğini ve iğne ile bile olsa Manchester United maçında sahada olmak istediği yönde.
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