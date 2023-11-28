Kasımpaşa yeni teknik direktörünü açıkladı: Sami Uğurlu!

Kemal Özdeş’ten boşalan teknik direktör koltuğuna Kasımpaşa doldurdu. Kasımapaşa’nın başına eski hocası Sami Uğurlu getirildi.
Kasımapaşa yeni teknik direktörünü açıkladı!
Kasımpaşa’dan yapılana açıklamaya göre “Kasımpaşa ailesine hoş geldin Sami Uğurlu! Seni aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz.” açıklaması yapıldı.
Sami Uğurlu kimdir?
1978 doğumlu olan Sami Uğurlu İzmir doğumlu. UEFA Lisans seviyesinde antrönürlüğü bulunan hocam Kasımpaşa’da yıllarca yardımcı antröner olarak çalıştı. 2021 Aralık ayında 16 Ağustos 2022 kadar Kasımpaşa teknik direktörü olan Uğurlu, 10 mart 2023 tarihinden 23 mayıs 2023 tarihine kadar Bandırmaspor’u çalıştırdı.
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