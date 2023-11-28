Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın yeni dizisi Kızıl Goncalar ilk fragmanı yayınlandı!

Başrollerinde Özgü Namal ve Özcan Deniz’in yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi ilk fragmanı yayınlandı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz büyük ses getirdi.
Kızıl Goncalar ilk fragmanı yayınlandı!
FOX TV ekranların yeni dizisi Kızıl Goncalar dizisi ilk fragmanı yayınlandı. Gold Film imzasıyla ekranlara gelecek diziyi Ömür Atay yönetecek.
Başrollerinde Özgü Namal ve Özcan Deniz’in paylaştığı dizisi ses getirdi. Muhafazakar bir ailenin gelini olan Meryem ve babasının 28 şubat dönemini anlatacağı dizide Levent ve Meryem aşkını izleyeceğiz.
Kızıl Goncalar ilk fragmanı yayında!
Kızıl Goncalar hangi gün yayınlanacak!
Kızın Goncalar dizisi pazartesi akşamları FOX TV’de olacak.
Kızıl Goncalar ne zaman başlayacak?
Kızıl Goncalar dizisinin 11 Aralık 2023 pazartsi akşamı başlaması bekleniyor!
Kızıl Goncalar dizisi oyuncuları kimler?
Kızıl Goncalar Meryem: Özgü Namal
Kızıl Goncalar Levent: Özcan Deniz
Kızıl Goncalar Zeynep: Mina Demirtaş
Kızıl Goncalar Sadi Hüdai: Erkan Avcı
Kızıl Goncalar Hasna: Selen Öztürk
Kızıl Goncalar Müyesser: Asiye Dinçsoy
Kızıl Goncalar Cüneyt: Mert Yazıcıoğlu
Kızıl Goncalar Naim: Mert Turak
Kızıl Goncalar Beste: Hazal Türesan
Kızıl Goncalar Suavi: Şerif Erol
Kızıl Goncalar Hande: Duygu Sarışın
Kızıl Goncalar Seçkin: Tuğrul Tülek
Kızıl Goncalar Birgül: Sitare Akbaş
Kızıl Goncalar Feyza: Zehra Kelleci
Kızıl Goncalar Başhekim: Hamdi Alkan
Kızıl Goncalar Mira: Esma Yılmaz
Kızıl Goncalar Arif: Yakup Turgut
Kızıl Goncalar Esra: Musta Tüfek
Kızıl Goncalar İdris: Gürhan Elmalıoğlu
Kızıl Goncalar Can: Can Aslantuğ
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