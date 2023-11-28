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Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın yeni dizisi Kızıl Goncalar ilk fragmanı yayınlandı!

Yayınlanma:
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Başrollerinde Özgü Namal ve Özcan Deniz’in yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi ilk fragmanı yayınlandı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz büyük ses getirdi.

Kızıl Goncalar ilk fragmanı yayınlandı!

FOX TV ekranların yeni dizisi Kızıl Goncalar dizisi ilk fragmanı yayınlandı. Gold Film imzasıyla ekranlara gelecek diziyi Ömür Atay yönetecek.

Başrollerinde Özgü Namal ve Özcan Deniz’in paylaştığı dizisi ses getirdi. Muhafazakar bir ailenin gelini olan Meryem ve babasının 28 şubat dönemini anlatacağı dizide Levent ve Meryem aşkını izleyeceğiz.

Kızıl Goncalar ilk fragmanı yayında!


Kızıl Goncalar hangi gün yayınlanacak!

Kızın Goncalar dizisi pazartesi akşamları FOX TV’de olacak.

Kızıl Goncalar ne zaman başlayacak?

Kızıl Goncalar dizisinin 11 Aralık 2023 pazartsi akşamı başlaması bekleniyor!

Kızıl Goncalar dizisi oyuncuları kimler?

Kızıl Goncalar Meryem: Özgü Namal

Kızıl Goncalar Levent: Özcan Deniz

Kızıl Goncalar Zeynep: Mina Demirtaş

Kızıl Goncalar Sadi Hüdai: Erkan Avcı

Kızıl Goncalar Hasna: Selen Öztürk

Kızıl Goncalar Müyesser: Asiye Dinçsoy

Kızıl Goncalar Cüneyt: Mert Yazıcıoğlu

Kızıl Goncalar Naim: Mert Turak

Kızıl Goncalar Beste: Hazal Türesan

Kızıl Goncalar Suavi: Şerif Erol

Kızıl Goncalar Hande: Duygu Sarışın

Kızıl Goncalar Seçkin: Tuğrul Tülek

Kızıl Goncalar Birgül: Sitare Akbaş

Kızıl Goncalar Feyza: Zehra Kelleci

Kızıl Goncalar Başhekim: Hamdi Alkan

Kızıl Goncalar Mira: Esma Yılmaz

Kızıl Goncalar Arif: Yakup Turgut

Kızıl Goncalar Esra: Musta Tüfek

Kızıl Goncalar İdris: Gürhan Elmalıoğlu

Kızıl Goncalar Can: Can Aslantuğ

 

 

 

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berkay
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