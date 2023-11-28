Dilan Polat’ın Şampiyonlar Ligi dediği o karedeki herkese soruşturma başlatıldı!

Son dakika sabah saatlerinde gelen Tayyar Öz ve Özlem Öz çiftinin soruşturması başlatıldı haberleri sonrası Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından son dakika önemli bir haber daha geldi.
Dilan Polat’ın daha önce Şampiyonlar Ligi olarak tabir ettiği fotoğraftaki herkes Dilan Polat, Engin Polat çiftinin soruşturmasına dahil edildi.
Peki o fotoğrafta kimler var? Şampiyonlar Ligi dedikleri fotoğraf karesinde yer alan fenomenler!
Murat Yasemin Yiğit çifti var!
Masada yer alan bir diğer çift Murat Yasemin Yiğit çifti. Murat Yasemin Yiğit çiftinin 1.2 milyon takipçisi bulunuyor. Çiftin 2021 yılında Metehan Göktürk Yiğit isminde çocukları var.
Tolunay İleyda çifti de yer alıyor!
Masada oturan bir başka çift Tolunay İleyda çifti yer alıyor. Tolunay İlayda Topal çiftinin 2.2 milyon takipçisi bulunuyor.
Nez Demir’de masada!
Dilan Polat’ın eski ortağı olan Nez Demir’de masada yer alan başka bir ünlü. İnstagram fenoemni olan 3.7 milyon takipçili Nez Demir, polinik ve güzellik merkezi sektörlerinde iş yapıyor.
Öztürk çifti de var!
Şampiyonlar Ligi fotoğraflarda ABD taşınan ve sürekli ismi geçen Eylül Öztürk ve eşi de bulunuyor.
Kadir Yiğit var!
Dilan Polat’ın İzmir ve Düzce şubelerinin sahibi Kadir Yiğit’de fotoğrafta yer alıyor.
Tuğba Aşkın yer alıyor!
Şampiyonlar ligi fotoğrafında bir diğer iism Tuğba Aşkın da bulunuyor. Aşkın, içerik üreticisi olarak kendini tanımlıyor.
Feyza Hakyemez’de var!
Dilan Polat’ın şampiyonlar ligi fotoğrafında Feyza Hakyemez’de yer alıyor. Hakyemez’in instagramda 1.1 milyon takipçisi var ve kendisini infulencir olarak tanımlıyor.
Muhammed Oğuz Başar’da yer alıyor!
Restorantları ve büyük takipçisi olan bir diğer isim Muhammed Başar’da fotoğrafta yer alıyor.
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