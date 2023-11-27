Devletten Vatandaşlara 150 Bin TL Faizsiz Kredi Desteği! O Bankalar Verecek Başvuru Şartları ve Tarihi Açıklandı

Milyonlarca vatandaş için müjdeli haber geldi. Devlet, şartları taşıyan vatandaşlara 150 bin TL faizsiz kredi verileceğini duyurdu. Peki kimler yararlanabilecek? Geri ödemesiz ve faizsiz olacak kredi paketine yoğun başvuru olması bekleniyor. Yüz binlerce kişi bu krediden faydalanabilecek. Kamu bankaları öncülüğünde dağıtılacak kredi paketinin detayları da netleşmeye başladı. Başvurular nasıl ve nereden yapılır? Kimler başvuru yapabilir? Detaylar haberimizin devamında sizlerle…

Milyonlarca kişi için müjdeli haber geldi. Özellikle son dönemde artan enflasyon, ekonomik sorunlar vs. derken geçim sıkıntısı yaşayan milyonlarca vatandaş için nefes aldıracak gelişme yaşandı. Evlilik hayali kuran ve evlilik hazırlığında olan gençlere nefes olacak kredi haberi geldi! Evlilik kredisi adı altında verilecek kredi paketi düzenlemesi için son düzlüğe girildi. 150 bin TL’ye kadar, faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz olarak planlanan kredi desteğinde son durum Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından açıklandı. Bu çerçevede, yeni evlilik hayali yaşayan gençler için büyük bir destek sağlanacağının altı çizildi. Peki kimler evlilik kredisi kullanabilecek? Evlilik kredisi için başvuru nerede ve ne zaman yapılacak? Evlilik kredisini hangi banka verecek?

Evleneceklere 150 Bin TL Faizsiz ve 2 Yıl Geri Ödemesiz Kredi Müjdesi

Yeni evlenecek, 18-27 yaş aralığındaki çiftlere 150.000 TL faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz kredi müjdesi verilecek. Kredi paketi için düzenlemenin kısa sürede TBMM gündemine gelmesi bekleniyor. TBMM’deki kanun teklifinde yaş şartı da net olarak ortaya çıkacak. Ayrıca krediden yararlanabilecek kişilerde gelir kıstası da aranacak. Gelir kriteri de bulunan destek, deprem bölgesinde yaşayan gençlere öncelik tanıyacak bir pilot proje olarak başlayacak. Ayrıca, çiftlerin Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programı’ndan faydalanması gerekecek. 2 yıl boyunca geri ödemesiz olarak sunulan bu kredi, sıfır faizle sağlanacak.

Başvuru Ne Zaman ve Nereden Yapılacak?

Aile ve Gençlik Bankası tarafından sunulacak evlilik kredisi için henüz başvuru detayları netlik kazanmadı. Ancak 2024 yılının ilk çeyreğinde (Ocak-Şubat-Mart), başvuruların başlaması ve kredi ödemelerinin yapılmaya başlanması bekleniyor.

Evlenmeyi bekleyen çiftler için sunulan evlilik kredisinde başvuru detayları netlik kazandıkça, ne zaman ve nereden başvuru yapılabileceği ile ilgili tüm bilgileri sizlerle paylaşacağız, lütfen bizi takip edin.