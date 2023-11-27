Emekliye 5000 TL Ödeme Müjdesinin Ardından Bir de Ek İkramiye Müjdesi! Aylık 2570-5400 TL Ödenecek

Milyonlarca SSK, Bağkur ve Memur emeklisi için müjdeli haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla çalışan emeklilere de 5.000 TL nakit ödeme müjdesi duyurulmuştu. Emekli vatandaşlar tek seferlik 5.000 TL nakit ödemenin yanı sıra aylıklarında da zam müjdesiyle karşılacak! Uzun yıllardır beklenen gelişme için sıcak saatler yaşanıyor. Hem de tüm emekliler, SSK, Bağkur ve Memur emeklisi olmadan yararlanabilecek. Aylıklar 2.570 TL ila 5.400 TL arasında zamlanacak.

Milyonlarca SSK, Bağkur ve Memur emeklisi, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelen müjdeli haberle 5.000 TL nakit ödemelerin hesaplara yatırılacağı günü beklemeye başladı. Bilindiği üzere Kasım ayının ilk yarısı itibariyle 5.000 TL nakit ödeme, çalışmayan emeklilerin banka hesaplarına yatırılmıştı. Ancak Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlı olan emekliler de dahil olmak üzere herhangi bir şekilde ek iş ve geliri bulunan emekliler ise bu ödemeden yararlanamamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti kurmayları tarafından verilen müjde ile kapsam dışı kalan tüm emekliler için de 5.000 TL nakit ödeme yapılacağı duyurulmuştu.

Emekliler için müjdeler bununla da sınırlı kalmıyor! Emeklilerin uzun yıllardır beklediği intibak düzenlemesi için nihayet son aşamaya geçildi. Taslak halinde bulunan çalışma olgunlaştırıldı ve kısa sürede gündeme gelmeye hazır hale geldi.

EMEKLİYE İNTİBAK MÜJDE! AYLIKLAR 2570-5400 TL ARASINDA ARTACAK

Bilindiği üzere intibak, uyumlaştırma, kaynaştırma anlamına geliyor. 2000 yılı öncesinde emekli olanlar ile 2000 yılından sonra emekli olanlar arasında ciddi bir maaş farkı bulunuyor. Ancak bu durum için mantıklı bir açıklama yapılamıyordu. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) tarafından da emekliler arasında ayrım yapılmaması ve emekli maaşlarının birbirine yaklaştırılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil olmak üzere pek çok kuruma başvuru yapılmıştı.

Emekli intibak düzenlemesinin hayata geçirilmesi ile 2000 yılından sonra emekli olanların maaşları da aylık 2.570 TL ila 5.400 TL arasında artış gösterecek. En düşük emekli aylıkları 7.500 TL’den 9.570 TL’ye yükselecek. Hatta yılbaşında yapılacak emekli maaş zammı ile bu tutarın çok daha yüksek seviyelere çıkarılması, emekli maaşlarının da en az asgari ücret seviyesinde yer alması bekleniyor.

EMEKLİLERİN BEKLENTİSİ YÜKSEK

En düşük emekli aylığının 7.500 TL tutarında bırakılması, asgari ücretin ise 11.400 TL’ye yükseltilmesi emeklilerin canını sıkmıştı. Emekliler, 2024 yılında kendilerinin de dikkate alınmasını ve en düşük emekli aylığının asgari sınırın altında olmamasını ve en düşük asgari ücretle eşitlenmesini bekliyorlar.