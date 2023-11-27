Trabzon Beşikdüzü’de dalgaların kaptığı çocukların isimleri belli oldu!

Genel 04 Mart 2024

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından olumsuz hava koşullarıyla ilgili kritik uyarı yapıldı. Türkiye’nin batı kesimi ve İç Anadolu Bölgesi’yle ilgili hem turuncu hem de sarı alarm verildiği açıklandı. Kışın sona erdiğini düşünen vatandaşlar için şok etkisi yaratan turuncu ve sarı alarm hangi illeri kapsayacak? Soğuk havalar ne zaman sona erecek? İşte detaylar… Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve […]