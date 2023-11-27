Trabzon Beşikdüzü’de dalgaların kaptığı çocukların isimleri belli oldu!

Son dakika Trabzon Beşikdüzü’nde akıl almaz olay. Trabzon’da fırtına nedeniyle denizde oluşan dev dalgaları arkalarına alarak cep telefonuyla fotoğraf çekilmek isteyen 16 yaşındaki genç dalgalara kapışmıştı.
Dalgaların yuttuğu gençleri arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Akşam saatlerinde Trabzon Beşikdüzü’nde dalgaların kaptığı çocukların isimleri belli oldu.
İsimleri açıklandı!
Trabzon Beşikdüzü’nde dalgaların yuttuğu gençlerin isimleri yayımlandı. Beşikdüzü İMKB Fen Lisesi öğrencileri Emir Berke Aşık ile arkadaşı Uğurcan Korkmaz’ın olduğu açıklandı.
Emniyet, AFAD, ve sağlık ekipleri kayıp gençleri bulmak için seferberlik başlattı. Yoğun dalgalar nedeniyle çalışmalarda güçlük çeken ekiplerden güzel haber gelmesi zor görünüyor.
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