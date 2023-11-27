Boykot ürünleri tam Boykot listesi! KFC, Ülker, Patos, Bref, Alo, Finish Orkid İsrail malı mı?

Boykot ürünleri her geçen gün aranmaya devam ediyor. Günün en çok aranan Boykot ürünleri mi İsrail malı mı sorularını sizler için cevapladık. Bugün vatandaşlar KFC, Ülker, Patos, Bref, Alo, Finish Orkid İsrail malı mı? sorularını sıklıkla sordu. İsrail ürünleri tam liste 2023 sizler için hazırladık!
Türkiye’de vatandaşlar başta Coca Cola olmak üzere bir çok İsrail menşeli olduğu için içecek, gıda, temizlik ve giyim karlarını boykot etmeyi sürdürüyor. Peki hangi ürünler İsrail malı? Hangi ürünlere boykot sürüyor sizler için hazırladık.
Asitli içecekler arasında yer alan Coca Cola, Fanta, Sprite, Pepsi CO, Lays, Doritos ve Vheetos boykot listesinde yer alıyor.
Alkollü içeceklerden Mey-İçki, Carmel Winery boykot listesinde yer alıyor.
Temizlik sektöründe; – Air Wick, Ajax, Aldays, Alo, Ariel, Axe, Calgon, Cif, Clear, Clit Bang, Colgate, Dettol, Dove, Elidor, Head & Shoulders, Ipana, Jhonsons Baby, Loreal (Şampuan), Lux, Max Factor, Nıvea, Omo, Oral-B, Palmolive, Pantene, Prima, Rejoıce, Protex, Rexona, Rinso, Sensodyne, Viecnetta, Vileda, Vanish, Vaseline, Veet yer alıyor.
Giyim ürünlerinde; – Tommy Hilfiger, Nike, Adidas, Polo, Ralph Lauren, Parizyen, Hugo Boss, Calvin Klein, Levi’s, Timberland, Giorgio Armani
İsrail’e açıktan destek verdiği düşünülen markalar arasında HP, Starbucks, Puma, Mc Donald’s, Nestle, Hardee’s, Nike, Lipton, Tide, Coca Cola, Burger King, Hyundai, IBM, L’Oreal, Subway gibi isimler de yer alıyor.
KFC İsrail ürünü mü? KFC Boykotta var mı?
KFC, Amerika Birleşik Devlelerinde kurulmuş bir çok ülkede şubeye sahip olan bir fast food zincidir.
Ülker İsrail’in mi? Ülker boykotta var mı?
Ülker, İsrail’e ait bir marka değildir. Ülker Türkiye merkezli bir gıda şirketidir.
Bref İsrail’in mi? Bref boykotta var mı?
Bref Almanya merkezlidir. Bref boykotta yer almıyor.
Patos İsrail’in mi? Patos boykotta var mı?
Patos Türkiye merkezlidir. Doğuş markasına aittir.
Alo İsrail’in mi? Alo boykotta var mı?
Alo İsrail’de üretilmektedir. Alo boykot listesinde yer alıyor.
Finish İsrail’in mi? Finish Boykotta var mı?
Finish de Boykotta yer alıyor.
Orkid İsrail’in mi? Orkid boykotta var mı?
Orkid Türkiye merkezli bir markadır. Boykotta yre almıyor.
İsrail malı nasıl anlaşılır? Hangi ürünler İsrail ürünü oluyor?
Türkiye’de satış yapılan ürünlerde barkod numarasından İsrail ürünlerini anlayabilirsiniz. “729 GS1” kod ile başlayan ürünler İsrail’de yada İsrail menşeli olarak üretilmektedir. Ürünleri satın almadan barkod numarasının ilk üç hanesine bakarak İsrail menşeli ürünleri görebilirsiniz.
İlgili Haberler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından olumsuz hava koşullarıyla ilgili kritik uyarı yapıldı. Türkiye’nin batı kesimi ve İç Anadolu Bölgesi’yle ilgili hem turuncu hem de sarı alarm verildiği açıklandı. Kışın sona erdiğini düşünen vatandaşlar için şok etkisi yaratan turuncu ve sarı alarm hangi illeri kapsayacak? Soğuk havalar ne zaman sona erecek? İşte detaylar… Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve […]
Milli Gururumuz ‘Tortum Parfümleri’ 27. IBF Türkiye-Suudi Arabistan Fuarı’nda Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), İhracatı Geliştirme Komisyonu İcra Kurulu Üyesi Erzurmlu İş insanı Serkan Demir, kısa süre önce doğup büyüdüğü toprakların ismini verdiği memleketinde yüzde yüz öz sermayeli yerli ve milli üretim olan ‘Tortum Parfümleri’ 27. IBF Suudi Arabistan Fuarına katılmanın haklı gururunu yaşıyor. […]
Cumhur İttifakı AK Parti Maltepe Belediye Başkan Aday Kadem Ekşi, Hopalılar ile bir araya geldi. Kadem Başkan, 31 Mart Yerel seçimlerinde destek istedi. Cumhur İttifakı AK Parti Maltepe Belediye Başkan Adayı Kadem Ekşi, Maltepe Hopalılar Derneği’ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Nur Serpil Çapan ve üyelerle sohbet eden Ekşi, projelerini anlattı. “Maltepe’de 15 bin binayı yerinde […]
Cumhur İttifakı AK Parti’nin Maltepe Belediye Başkan adayı Kadem Ekşi, İstanbul Gazete ve Haberciler Federasyonu Başkanı Ali Rıza Yıldız ve üyelerinin de yer aldığı bir toplantıda Kadem Ekşi gazeteci ve habercilerle bir araya geldi. Toplantıda Federasyon başkanı Ali Rıza Yıldız kısa bir selamlama konuşması sonrasında Kadem Ekşi Maltepe için projelerini açıkladı. Cumhur ittifakı Maltepe Belediye […]