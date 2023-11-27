Boykot ürünleri tam Boykot listesi! KFC, Ülker, Patos, Bref, Alo, Finish Orkid İsrail malı mı?

Boykot ürünleri her geçen gün aranmaya devam ediyor. Günün en çok aranan Boykot ürünleri mi İsrail malı mı sorularını sizler için cevapladık. Bugün vatandaşlar KFC, Ülker, Patos, Bref, Alo, Finish Orkid İsrail malı mı? sorularını sıklıkla sordu. İsrail ürünleri tam liste 2023 sizler için hazırladık!

Türkiye’de vatandaşlar başta Coca Cola olmak üzere bir çok İsrail menşeli olduğu için içecek, gıda, temizlik ve giyim karlarını boykot etmeyi sürdürüyor. Peki hangi ürünler İsrail malı? Hangi ürünlere boykot sürüyor sizler için hazırladık.

Asitli içecekler arasında yer alan Coca Cola, Fanta, Sprite, Pepsi CO, Lays, Doritos ve Vheetos boykot listesinde yer alıyor.

Alkollü içeceklerden Mey-İçki, Carmel Winery boykot listesinde yer alıyor.

Temizlik sektöründe; – Air Wick, Ajax, Aldays, Alo, Ariel, Axe, Calgon, Cif, Clear, Clit Bang, Colgate, Dettol, Dove, Elidor, Head & Shoulders, Ipana, Jhonsons Baby, Loreal (Şampuan), Lux, Max Factor, Nıvea, Omo, Oral-B, Palmolive, Pantene, Prima, Rejoıce, Protex, Rexona, Rinso, Sensodyne, Viecnetta, Vileda, Vanish, Vaseline, Veet yer alıyor.

Giyim ürünlerinde; – Tommy Hilfiger, Nike, Adidas, Polo, Ralph Lauren, Parizyen, Hugo Boss, Calvin Klein, Levi’s, Timberland, Giorgio Armani

İsrail’e açıktan destek verdiği düşünülen markalar arasında HP, Starbucks, Puma, Mc Donald’s, Nestle, Hardee’s, Nike, Lipton, Tide, Coca Cola, Burger King, Hyundai, IBM, L’Oreal, Subway gibi isimler de yer alıyor.

KFC İsrail ürünü mü? KFC Boykotta var mı?

KFC, Amerika Birleşik Devlelerinde kurulmuş bir çok ülkede şubeye sahip olan bir fast food zincidir.

Ülker İsrail’in mi? Ülker boykotta var mı?

Ülker, İsrail’e ait bir marka değildir. Ülker Türkiye merkezli bir gıda şirketidir.

Bref İsrail’in mi? Bref boykotta var mı?

Bref Almanya merkezlidir. Bref boykotta yer almıyor.

Patos İsrail’in mi? Patos boykotta var mı?

Patos Türkiye merkezlidir. Doğuş markasına aittir.

Alo İsrail’in mi? Alo boykotta var mı?

Alo İsrail’de üretilmektedir. Alo boykot listesinde yer alıyor.

Finish İsrail’in mi? Finish Boykotta var mı?

Finish de Boykotta yer alıyor.

Orkid İsrail’in mi? Orkid boykotta var mı?

Orkid Türkiye merkezli bir markadır. Boykotta yre almıyor.

İsrail malı nasıl anlaşılır? Hangi ürünler İsrail ürünü oluyor?

Türkiye’de satış yapılan ürünlerde barkod numarasından İsrail ürünlerini anlayabilirsiniz. “729 GS1” kod ile başlayan ürünler İsrail’de yada İsrail menşeli olarak üretilmektedir. Ürünleri satın almadan barkod numarasının ilk üç hanesine bakarak İsrail menşeli ürünleri görebilirsiniz.