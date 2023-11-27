Tiktok Laz Kızı G.D. “Müstehcenlik” suçlamasıyla gözaltına alındı

Tiktok uygulamasında günlerdir gündem olan Laz Kızı lakabıyla bilinen G.D. gözaltına alındı. Tiktok’ta çektiği içeriklerde düğmelerinin patlamasıyla bilinen Tiktok kullanıcı, ilk videoları sonrası eşinin de yanında olduğu videolar çekmişti. Tiktok’tan ilk “Müstehcenlik” suçlamasıyla gözaltı yapıldı.
En çok kullanılan uygulamar arasında yer alan Tiktok’ta Laz Kızı olarak yayın yapan ve 1 saatte yüksek miktarlarda para topladığı öne sürülen G.D. gözaltına alındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 35 yaşındaki kadın, para karşılığında gömleğinin düğmelerini açmasıyla gündem olmuştu.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası G.D.’nin Kartal’daki evine polis ekipleri baskın yaptı. Gayrattepe’de Asayış Şube Müdürlüğüne getirilen Laz Kızı, Ahlak Büro amirliğinde işlemleri sonrası savcılığa sevk edildi.
Laz Kızı G.D.’nin işlemleri sonrası tutuklanıp tutuklanmayacağı merak ediliyor.
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