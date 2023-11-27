Aile Bakanlığı müjdeyi verdi! Sosyal Yardımlara yüzde 50 zam geliyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardımlara dev zam hazırlığı yapıyor. Sosyal yardımlarda yüzde 50’ye yakın zam geliyor. Aile Bakanlığının duyurduğu 65 yaş aylığı, evde bakım parası, engelli dul ve yetim aylığı zamlanıyor. İşte zamlı yeni ödemeler!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kasım ayında destek ödemelerini hesaba aktardı. Bakanlık tarafından vatandaşlara müjdeli haberi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı VedaT Işıkhan duyurmuştu. Memur maaşlarına yakın yüzde 50 zam beklenen Sosyal yardımlar 7000 TL’ye yükseliyor.
Sosyal yardımlara ne kadar zam gelecek?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardımlara ne kadar zam geleceğini netleştiriyor. Ocak ayının ilk haftasında kamuoyu ile paylaşılacak yeni zamlar şimdiden ortaya çıkmaya başladı. Peki maaşlar ne kadar olacak? 65 Yaş aylığı, Evde Bakım Parası, Engelli Dul ve yetim aylığı ne kadar zamlanacak?
Zamlı Sosyal yardımlar belli oldu!
Evde Bakım Maaşı: 7100 TL – 7700 TL arasında değişecek!
DuL ve Yetim Maaşı: 8000 TL – 9000 TL arasında değişecek!
65 Yaş Aylığı: 3300 TL – 3500 TL
Zamlı Sosyal yardım maaşları ne zaman belli olacak?
65 Yaş aylığı, Evde Bakım Parası, Dul ve yetim aylığı zamları Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanması ardından belli olacak. Ocak ayının ilk haftası 1-7 Ocak 2024 tarihleri arasında maaşlara gelecek zam belli olacak ve Ocak ayında ödemeler zamlı olarak hesaplara geçecek.
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