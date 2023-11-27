Galatasaray’da sakatlık şoku! Manchester United maçında oynamayacak!

Galatasaray’da son dakika sakatlık şoku! Ligde güzel bir oyunla 4-0 mağlup edilen Alanyaspor moreliyle Manchester United maçına hazırlanan Galatasaray’da son dakika sakatlık şoku yaşanıyor. Galatasaray’ın yıldız ismi sakatlandı! Galatasaray morelli hazırlandığı Manchester United maçında takımın moreli bozuldu. Yıldız ismin Manu maçında sahada olmayacağı öğrenildi!
Galatasaray’da sakatlık şoku!
Alanyaspor maçında stoper mevkinde sakatlıklar nedeniyle Sanchez ve Abdülkerim tandemini bozan ve Sanchez Kaan Ayhan tandemi yapan Galatasaray’da Sanchez sakatlanmış ve yerine Nelsson girmişti. Galatasaray’da Sanchez’in sakatlığını kulüp açıkladı!
Galatasaray’dan açıklama!
Galatasaray kulübünden yapılan açıklamaya göre; “Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor maçında sakatlanan Davinson Sanchez’in sponsor hastanemiz Medicana’da çekilen MR’ı neticesinde sol üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır.” açıklaması yapıldı!
Davinson Sanchez Manchester United maçında yok!
Alanyaspor maçında sakatlanan Davinson Sanchez, Manchester United maçında oynamayacak. Galatasaray’da Manchester United maçında stoper hattı nasıl olacak merak ediliyor.
Abdülkerim Bardakçı oynayacak mı?
Galatasaray’da gözler Abdülkerim Bardakçı’ya çevrildi. Galatasaray manchester United maçında Abdülkerim Bardakçı’nın oynayıp oynamayacağı daha önemli bir hal aldı. Sanchez’in yokluğunda Abdülkerim Bardakçı’nın oynayacağı öğrenildi. Gerekirse iğne ile sahada olacak Abdülkerim Bardakçı yanında Kaan Ayhan ve Nelsson’da beraber denendi.
Galatasaray Manchester United maçı çarşamba akşamı oynanacak.
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