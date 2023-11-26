Fred ne zaman oynayacak? Fred ve Djiku son durumu İsmail Kartal açıkladı!

Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı öncesi kadroyu gören Fenerbahçe taraftarlarının akıllarında tek bir soru var. FRED ne zaman oynayacak? Fred ve Djiku kadroya ne zaman girecek sorusu oldu. İsmail Kartal, hem Fred’in, hem Djiku’nun son durumunu açıkladı!

Fred ne zaman oynayacak? FRED son durum!

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Fred ve Djiku ile ilgili açıklama yaptı. İsmail Kartal “Ufak ufak bazı antremanlara alıyoruz. Süreçleri devam ediyoruz. İyi duruma geldikleri zamna onları kullanacağız.” açıklaması yaptı.

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Hem Fred için hem Djiku için açıklama yapan İsmail Kartal, sakatlıklarla ilgili son günlerde popüler olan kulüp doktoruyla ilgili soruralara cevap vermedi.

Fred ve Djiku haftaya kadroda olacak!

Fenerbahçe’den gelen bilgilere göre Fred ve Djiku tamamen sakatlıkları geçsin diye Fatih Karagümrük maçında riske edilmeyecek. Bu hafta Konferans liginde dinlendirilecek olan Fred ve Djiku haftaya maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Fred’in son durumu belli oldu!

Fenerbahçe’den gelen bilgilere göre Fred tamamen iyileşti. Ancak %100 hazır olmadan riske edilmeyecek. Olası bir sakatlık nüsketmesi halinde yine başa sarılacak ve Fenerbahçe sıkıntılı sürece girecek. Bu sebeple Fred haftaya maç kadrosunda olsa da ikinci yarı girebilir.