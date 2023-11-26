Suudi Arabistan’da Jorge Jesus rüzgarı!

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe teknik direktörü olan ve Şampiyon olamadığı için yolların ayrıldığı Jorge Jesus, Suudi Arabistan liginde fırtına gibi esiyor.
Suudi Arabistan’da Jorge Jesus resitali!
Bu sezon Suudi Arabistan Pro Liginden 14 maça çıkan Jesus’un takımı Al Hilal, 12 galibiyet 2 beraberlikle dikkatleri üzerine çekti. Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Jorge Jesus’un çalıştırdığı Al Hilal, 43 gol atarken kalesinde sadece 8 gol gördü. Hem Fenerbahçe taraftarının hem futbol severlerin Jesus’un bu başarısı sonrası mutlu olduğu görüldü.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de teknik direktörlük yapan Jesus, muhteşem gidişini devam ettirememiş ve şampiyonluğu Galatasaray’a kaptırmıştı.
Suudi Arabistan Pro Lig’de Al-Hilal topladığı 38 puanla lider konumunda bulunuyor. En yakın takipçisi Nassr ve Ahli kulüpleri ise 34 ve 27 puanla onu takip ediyor. Ligde namağlup tek takım da yine Jesus’un öğrencileri Al Hilal olması dikkat çekiyor.
Dün oynadığı maçı da 9-0 kazanmayı başaran Jesus’un talebeleri Şampiyonluğun en büyük adayları.
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